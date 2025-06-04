Обзор ZONE 51 Shadow. Игровой коврик XXL

Несмотря на то что большинство оптических сенсоров демонстрируют высокую точность на разных типах покрытия, для повышения качества работы и увеличения срок службы оптимально использовать специальные коврики. Изучаемый сегодня ZONE 51 Shadow выполнен в типоразмере XXL и на нем помимо свободной зоны для движения мышкой в разных направлениях, а также с местом для размещения клавиатуры.

Обзор ZONE 51 Shadow

Комплектация

Упаковка из плотного картона, оформленная в общей для этого производителя стилистике.

Обзор ZONE 51 Shadow

Внешний вид и особенности

У коврика выдержанное внешнее исполнение. Основная площадь в черном цвете и схематичный рисунок в виде логотипа бренда в углу.

Обзор ZONE 51 Shadow

Размеры 900 на 400 мм и толщина в 4 мм. Поверхность обеспечивает легкое и контролируемое скольжение во всех направлениях.

Обзор ZONE 51 Shadow

Края его прошиты плотным стежком, который предотвратить расслоение в дальнейшем. Сам он состоит из нескольких слоев. Рабочая сторона из полиэстра и внутренняя прорезиненная.

Обзор ZONE 51 Shadow

Коврик свободно размещается на типовом рабочем пространстве. В его левой части размещаем клавиатуру, а подойдут и модели с цифровым блоком. Справа останется достаточно места для движения мышки в разных направлениях.

Обзор ZONE 51 Shadow

На этом коврике сенсор работает точно, не срывает. Наличие покрытия не только повышает качество работы манипулятора, но и снизит износ ножек скольжения.

Обзор ZONE 51 Shadow

Итоги

ZONE 51 Shadow – качественный коврик XXL со строгим внешним исполнением, надежным исполнением, высоким контролем скорости и контрол, а также возможностью эксплуатации с разными типами сенсоров.
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