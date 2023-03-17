Обзор ZONE 51 THETA. Игровая мышка со сменными панелями…

Заменить ее владелец сможет на цельную панель. Держатся эти панели на двух винтах, плотно прижимаясь к основной части корпуса.
Изначально учли то, что при доступе к этим винтам потребуется убрать две ножки. В комплекте есть сменный набор для восстановления.
Помимо тактильных ощущений и веса, отличия также заключаются в том, что через спинку с сеткой видна зона с подсвечиваемым логотипом бренда. Помимо этого подсвечивается вставка в тыльной части, создающая легкое фоновое свечение.
Сам корпус у ZONE 51 THETA в эргономичном исполнении с выпуклой спинкой. Форма рассчитана под ладонь правой руки.
Основные клавиши отделены от спинки. Установлены переключатели Kailh GM 8.0, нажимаемые со слышимым щелчком. Между клавишами колесико прокрутки с хорошо различимыми отсечками. За ним находится кнопка, отвечающая за переключение предустановленных режимов чувствительности.
Левая сторона заужена под удобный хват большим пальцем. В этой зоне находятся две дополнительные клавиши.
На боковых гранях внешнее покрытие матовое. Резиновых накладок нет.
Подключается мышка с помощью кабеля в защитной нейлоновой оплетке длиной 1.8 метра. Он мягкий, не запутывается.
На основании две ножки скольжения. Рядом с окошком сенсора кнопка, отвечающая за изменение режима работы подсветки, а также переключатель частоты опроса в трех диапазонах (125, 500 и 1000 Гц).
Оснащена сенсором Pixart 3327 с максимальным уровнем чувствительности до 6200 DPI. Эксплуатировали ее на мягком коврике. За время длительных тестов не сталкивались с акселерацией и срывом. Точное и прогнозируемое поведение, позволяющее получать эффективный результат в сетевых шутерах.
Форма эргономичная, точно повторяет форму ладони. Длительные игровые сессии в Escape from Tarkov и Dota 2 не сопровождались дискомфортом и запотеванием. Больше понравилась эксплуатация с установленной панелью с вырезами.