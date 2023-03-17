Обзор ZONE 51 THETA. Игровая мышка со сменными панелями

Изучаемая сегодня игровая мышка ZONE 51 THETA оснащена переключателями Kailh с ресурсом службы в 80 миллионов кликов и энкодером колеса TTC White. Ее ключевой особенностью является возможность смены панелей, в комплекте их две. Приобрести ее можно за 1990 рублей. Сопровождается 2-летней гарантией.

ZONE 51 THETA

Комплектация

Комплект включает дополнительную панель, набор сменных ножек, руководство пользователя. Собрано все в коробке с изображением мышки и данными по техническим характеристикам.

ZONE 51 THETA

ZONE 51 THETA обзор

Внешний вид

По умолчанию установлена панель с сеткой в виде сот. С ней вес меньше, плюс за счет сетки снижается нагрев ладони во время длительной эксплуатации.

ZONE 51 THETA

Заменить ее владелец сможет на цельную панель. Держатся эти панели на двух винтах, плотно прижимаясь к основной части корпуса.

ZONE 51 THETA

Изначально учли то, что при доступе к этим винтам потребуется убрать две ножки. В комплекте есть сменный набор для восстановления.

ZONE 51 THETA

Помимо тактильных ощущений и веса, отличия также заключаются в том, что через спинку с сеткой видна зона с подсвечиваемым логотипом бренда. Помимо этого подсвечивается вставка в тыльной части, создающая легкое фоновое свечение.

ZONE 51 THETA

Сам корпус у ZONE 51 THETA в эргономичном исполнении с выпуклой спинкой. Форма рассчитана под ладонь правой руки.

ZONE 51 THETA

Основные клавиши отделены от спинки. Установлены переключатели Kailh GM 8.0, нажимаемые со слышимым щелчком. Между клавишами колесико прокрутки с хорошо различимыми отсечками. За ним находится кнопка, отвечающая за переключение предустановленных режимов чувствительности.

ZONE 51 THETA

Левая сторона заужена под удобный хват большим пальцем. В этой зоне находятся две дополнительные клавиши.

ZONE 51 THETA

На боковых гранях внешнее покрытие матовое. Резиновых накладок нет.

ZONE 51 THETA

Подключается мышка с помощью кабеля в защитной нейлоновой оплетке длиной 1.8 метра. Он мягкий, не запутывается.

ZONE 51 THETA

На основании две ножки скольжения. Рядом с окошком сенсора кнопка, отвечающая за изменение режима работы подсветки, а также переключатель частоты опроса в трех диапазонах (125, 500 и 1000 Гц).

Тесты

ZONE 51 THETA для работы не требует установки драйвера, определилась автоматически на Windows и MacOS. Подсветкой и частотой опроса управлять можно будет без программного обеспечения, используя скрытые кнопки в основании. Дополнительные клавиши можно настроить через меню в каждой конкретной игре или программе. Отдельным софтом мышка не сопровождается.

ZONE 51 THETA

Оснащена сенсором Pixart 3327 с максимальным уровнем чувствительности до 6200 DPI. Эксплуатировали ее на мягком коврике. За время длительных тестов не сталкивались с акселерацией и срывом. Точное и прогнозируемое поведение, позволяющее получать эффективный результат в сетевых шутерах.

ZONE 51 THETA

Форма эргономичная, точно повторяет форму ладони. Длительные игровые сессии в Escape from Tarkov и Dota 2 не сопровождались дискомфортом и запотеванием. Больше понравилась эксплуатация с установленной панелью с вырезами.

Итоги

ZONE 51 THETA – недорогая игровая мышка со сменной верхней панелью, дополнительными тефлоновыми ножками в комплекте, многоцветной подсветкой, оснащенная переключателями с высоким ресурсом службы и подключаемая кабелем с нейлоновой оплеткой. Не устроить может способ крепления сменных панелей с помощью винтов, требующий отклеивание ножек.
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