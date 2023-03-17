Обзор ZONE 51 THETA. Игровая мышка со сменными панелями…

Изучаемая сегодня игровая мышка ZONE 51 THETA оснащена переключателями Kailh с ресурсом службы в 80 миллионов кликов и энкодером колеса TTC White. Ее ключевой особенностью является возможность смены панелей, в комплекте их две. Приобрести ее можно за 1990 рублей. Сопровождается 2-летней гарантией.

Комплектация

Комплект включает дополнительную панель, набор сменных ножек, руководство пользователя. Собрано все в коробке с изображением мышки и данными по техническим характеристикам.

ZONE 51 THETA обзор

Внешний вид

По умолчанию установлена панель с сеткой в виде сот. С ней вес меньше, плюс за счет сетки снижается нагрев ладони во время длительной эксплуатации.

Заменить ее владелец сможет на цельную панель. Держатся эти панели на двух винтах, плотно прижимаясь к основной части корпуса.

Изначально учли то, что при доступе к этим винтам потребуется убрать две ножки. В комплекте есть сменный набор для восстановления.

Помимо тактильных ощущений и веса, отличия также заключаются в том, что через спинку с сеткой видна зона с подсвечиваемым логотипом бренда. Помимо этого подсвечивается вставка в тыльной части, создающая легкое фоновое свечение.

Сам корпус у ZONE 51 THETA в эргономичном исполнении с выпуклой спинкой. Форма рассчитана под ладонь правой руки.

Основные клавиши отделены от спинки. Установлены переключатели Kailh GM 8.0, нажимаемые со слышимым щелчком. Между клавишами колесико прокрутки с хорошо различимыми отсечками. За ним находится кнопка, отвечающая за переключение предустановленных режимов чувствительности.

Левая сторона заужена под удобный хват большим пальцем. В этой зоне находятся две дополнительные клавиши.

На боковых гранях внешнее покрытие матовое. Резиновых накладок нет.

Подключается мышка с помощью кабеля в защитной нейлоновой оплетке длиной 1.8 метра. Он мягкий, не запутывается.

Тесты

На основании две ножки скольжения. Рядом с окошком сенсора кнопка, отвечающая за изменение режима работы подсветки, а также переключатель частоты опроса в трех диапазонах (125, 500 и 1000 Гц).ZONE 51 THETA для работы не требует установки драйвера, определилась автоматически на Windows и MacOS. Подсветкой и частотой опроса управлять можно будет без программного обеспечения, используя скрытые кнопки в основании. Дополнительные клавиши можно настроить через меню в каждой конкретной игре или программе. Отдельным софтом мышка не сопровождается.

Оснащена сенсором Pixart 3327 с максимальным уровнем чувствительности до 6200 DPI. Эксплуатировали ее на мягком коврике. За время длительных тестов не сталкивались с акселерацией и срывом. Точное и прогнозируемое поведение, позволяющее получать эффективный результат в сетевых шутерах.

Итоги

Форма эргономичная, точно повторяет форму ладони. Длительные игровые сессии в Escape from Tarkov и Dota 2 не сопровождались дискомфортом и запотеванием. Больше понравилась эксплуатация с установленной панелью с вырезами.ZONE 51 THETA – недорогая игровая мышка со сменной верхней панелью, дополнительными тефлоновыми ножками в комплекте, многоцветной подсветкой, оснащенная переключателями с высоким ресурсом службы и подключаемая кабелем с нейлоновой оплеткой. Не устроить может способ крепления сменных панелей с помощью винтов, требующий отклеивание ножек.