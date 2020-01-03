Обзор пылесоса iRobot Roomba 676. Высокое качество по приемлемой цене

Не так давно мы писали о флагманском роботе-пылесосе iRobot Roomba s9+. Всем он был хорош, вот только цена в 100 тысяч рублей многим могла показаться слишком завышенной. Сегодня мы зайдем с другой стороны и посмотрим на младшую модель от этого же производителя – Roomba 676. Интересно, что это все же не совсем бюджетное, в привычном понимании слова, устройство, сохранившее множество интересных функций, среди которых эффективная трехуровневая система уборки, продвинутая навигационная система и управление с телефона, и все это за 16 000 рублей.
КомплектацияВ отличии старшего собрата, здесь набор довольно аскетичный: пылесос, станция зарядки с проводом и набор документации. Никаких запасных частей или аксессуаров, а док-станция самостоятельно не умеет очищать пылесборник. Если необходима «виртуальная стена», то придется докупать ее отдельно.
КонструкцияРазмеры Roomba 676 довольно приличные: круглый корпус имеет диаметр 34 см, высоту 9,2 см, а вес 3 кг. Он изготовлен из качественного пластика черно-серого цвета. Спереди робот имеет подвижный бампер, предотвращающий повреждение мебели. В центре верхней панели располагаются традиционные три клавиши управления c зеленой подсветкой: «Spot», «Home» и «Clean». Сзади расположена клавиша отсоединения пылесборника, а спереди – оптический датчик ориентации в пространстве. Здесь же находится ручка для переноски
Если взглянуть на прибор снизу, то можно заметить два основных колеса, имеющих большим ход для форсирования порогов и ковров, а также передний поворотный ролик, выполняющий роль третьей опоры. Вокруг последнего размещены контактные площадки, а сбоку находится вращающаяся щетка с тремя кисточками. В центре располагается турбощетка, представляющая собой вращающиеся навстречу друг другу резиновую и ворсовую цилиндрические щетки-валики. Специальный механизм крепления позволяет легко их извлекать из устройства, а находящийся под ними акустический датчик контролирует степень загрязнения очищаемой поверхности.
По периметру расположили инфракрасные датчики, помогающие роботу ориентироваться в пространстве и не падать с лестниц. Внутри спрятана литий-ионная батарея на 1800 мАч – на одну уборку квартиры-трешки ее хватает с запасом, а если все же заряд кончится, то робот самостоятельно подзарядится и продолжит пылесосить с той позиции, где остановился.
Пылесборник AeroVac Bin съемный и представляет собой контейнер объемом 600 мл. В среднем, его хватает на неделю ежедневного использования в небольшой квартире. На выходе располагается фильтр тонкой очистки (не HEPA), воздух выходит через отверстия в задней части пылесоса.
УправлениеЕсли необходимо провести полную уборку, просто нажимаем «Clean» и ждем, пока робот методично исполнит поставленную задачу. После завершения программы, уборщик самостоятельно вернется на базу. Если он где-то застрянет, что бывает крайне редко, то вернуться ему поможет кнопка «Home». Когда нужно очистить локальный участок, то следует принести пылесос к загрязнению и нажать клавишу «Spot» - прибор начнет двигаться по спирали, очищая пятно диаметром 1 м.
Хотя Roomba 676 не строит карты помещений, как старшая модель, им все еще можно управлять с помощью фирменного приложения iRobot HOME. Взаимодействовать можно как с помощью голосовых помощников (Google Assistant и Amazon Alexa), так и запрограммировав автоматическую уборку по расписанию.
Последняя функция очень пригодится, если вы не хотите слышать работу пылесоса, а желаете всегда возвращаться в убранную квартиру. Приложение также поможет найти робота по звуковому сигналу, если он где-то застрял во время уборки. А вот настроить его совместную работу с полотером, к сожалению, не получится.
ЭксплуатацияОриентироваться в пространстве роботу помогает фирменная система навигации iAdapt Navigation: датчики направляют ИК-сигнал в разные стороны, помогая роботу определить, где находятся препятствия, и какие участки уже были убраны. Если акустический датчик распознает, что какая-то локация загрязнена слишком сильно, то Roomba обязательно сделает по ней несколько круговых движений.
Отличительной особенностью именно этой модели является система «антипутаница», которая предотвращает запутывание устройства в проводах, бахроме, разбросанных носках и прочих подобных предметах. Как только пылесос понимает, что что-то не так, уборка прекращается, а робот начинает самостоятельно выпутываться из западни.
Система уборки у Roomba трёхуровневая. Ворсяная щетка подгоняет мусор к центральному отверстию (и выбивает грязь из ковров), а резиновая отправляет его прямиком внутрь пылесоса. Довольно высокая сила всасывания (33 Вт) затягивает пылинки и крупные фракции в пылесборник. Боковая же щетка помогает удалить грязь из углов и прочих труднодоступных мест. Уровень шума, генерируемый Roomba 676 во время уборки вполне терпимый (55 дБ). Робот эффективно справится с очисткой практически любых покрытий, будь то ковролин, линолеум, ламинат или плитка, но вот с коврами, обладающими большим ворсом (до 2,5 см) часто справляется только со второй попытки. При смене покрытия, сила всасывания не изменяется. Есть известная проблема, связанная с небольшими ковриками, которые, впрочем, как и любой другой робот-пылесос, Roomba будет таскать за собой по всей квартире. Встретив на пути препятствие, пылесос притормаживает, слегка касаясь его своим бампером. К сожалению, из-за расположения турбощеток ближе к задней части, роботу бывает трудно убрать весь мусор в непосредственной близости от плинтусов или углов. Скорость работы, в среднем, составляет 0,5 кв.м/мин.
Пользователю потребуется, по мере заполнения, удалять мусор и промывать контейнер, вытряхивать пыль из фильтра, а также раз в месяц протирать корпус прибора. Примерно раз в 6-9 месяцев нужно заменять вращающуюся щетку, а раз в год – заменять элементы турбощетки.