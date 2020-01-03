Обзор пылесоса iRobot Roomba 676. Высокое качество по приемлемой цене

Не так давно мы писали о флагманском роботе-пылесосе iRobot Roomba s9+. Всем он был хорош, вот только цена в 100 тысяч рублей многим могла показаться слишком завышенной. Сегодня мы зайдем с другой стороны и посмотрим на младшую модель от этого же производителя – Roomba 676. Интересно, что это все же не совсем бюджетное, в привычном понимании слова, устройство, сохранившее множество интересных функций, среди которых эффективная трехуровневая система уборки, продвинутая навигационная система и управление с телефона, и все это за 16 000 рублей.

Комплектация

В отличии старшего собрата, здесь набор довольно аскетичный: пылесос, станция зарядки с проводом и набор документации. Никаких запасных частей или аксессуаров, а док-станция самостоятельно не умеет очищать пылесборник. Если необходима «виртуальная стена», то придется докупать ее отдельно.

Конструкция

Размеры Roomba 676 довольно приличные: круглый корпус имеет диаметр 34 см, высоту 9,2 см, а вес 3 кг. Он изготовлен из качественного пластика черно-серого цвета. Спереди робот имеет подвижный бампер, предотвращающий повреждение мебели. В центре верхней панели располагаются традиционные три клавиши управления c зеленой подсветкой: «Spot», «Home» и «Clean». Сзади расположена клавиша отсоединения пылесборника, а спереди – оптический датчик ориентации в пространстве. Здесь же находится ручка для переноски

Если взглянуть на прибор снизу, то можно заметить два основных колеса, имеющих большим ход для форсирования порогов и ковров, а также передний поворотный ролик, выполняющий роль третьей опоры. Вокруг последнего размещены контактные площадки, а сбоку находится вращающаяся щетка с тремя кисточками. В центре располагается турбощетка, представляющая собой вращающиеся навстречу друг другу резиновую и ворсовую цилиндрические щетки-валики. Специальный механизм крепления позволяет легко их извлекать из устройства, а находящийся под ними акустический датчик контролирует степень загрязнения очищаемой поверхности.

По периметру расположили инфракрасные датчики, помогающие роботу ориентироваться в пространстве и не падать с лестниц. Внутри спрятана литий-ионная батарея на 1800 мАч – на одну уборку квартиры-трешки ее хватает с запасом, а если все же заряд кончится, то робот самостоятельно подзарядится и продолжит пылесосить с той позиции, где остановился.

Пылесборник AeroVac Bin съемный и представляет собой контейнер объемом 600 мл. В среднем, его хватает на неделю ежедневного использования в небольшой квартире. На выходе располагается фильтр тонкой очистки (не HEPA), воздух выходит через отверстия в задней части пылесоса.

Управление

Если необходимо провести полную уборку, просто нажимаем «Clean» и ждем, пока робот методично исполнит поставленную задачу. После завершения программы, уборщик самостоятельно вернется на базу. Если он где-то застрянет, что бывает крайне редко, то вернуться ему поможет кнопка «Home». Когда нужно очистить локальный участок, то следует принести пылесос к загрязнению и нажать клавишу «Spot» - прибор начнет двигаться по спирали, очищая пятно диаметром 1 м.

Хотя Roomba 676 не строит карты помещений, как старшая модель, им все еще можно управлять с помощью фирменного приложения iRobot HOME. Взаимодействовать можно как с помощью голосовых помощников (Google Assistant и Amazon Alexa), так и запрограммировав автоматическую уборку по расписанию.

Эксплуатация

Последняя функция очень пригодится, если вы не хотите слышать работу пылесоса, а желаете всегда возвращаться в убранную квартиру. Приложение также поможет найти робота по звуковому сигналу, если он где-то застрял во время уборки. А вот настроить его совместную работу с полотером, к сожалению, не получится.Ориентироваться в пространстве роботу помогает фирменная система навигации iAdapt Navigation: датчики направляют ИК-сигнал в разные стороны, помогая роботу определить, где находятся препятствия, и какие участки уже были убраны. Если акустический датчик распознает, что какая-то локация загрязнена слишком сильно, то Roomba обязательно сделает по ней несколько круговых движений.

Отличительной особенностью именно этой модели является система «антипутаница», которая предотвращает запутывание устройства в проводах, бахроме, разбросанных носках и прочих подобных предметах. Как только пылесос понимает, что что-то не так, уборка прекращается, а робот начинает самостоятельно выпутываться из западни.

Система уборки у Roomba трёхуровневая. Ворсяная щетка подгоняет мусор к центральному отверстию (и выбивает грязь из ковров), а резиновая отправляет его прямиком внутрь пылесоса. Довольно высокая сила всасывания (33 Вт) затягивает пылинки и крупные фракции в пылесборник. Боковая же щетка помогает удалить грязь из углов и прочих труднодоступных мест. Уровень шума, генерируемый Roomba 676 во время уборки вполне терпимый (55 дБ). Робот эффективно справится с очисткой практически любых покрытий, будь то ковролин, линолеум, ламинат или плитка, но вот с коврами, обладающими большим ворсом (до 2,5 см) часто справляется только со второй попытки. При смене покрытия, сила всасывания не изменяется. Есть известная проблема, связанная с небольшими ковриками, которые, впрочем, как и любой другой робот-пылесос, Roomba будет таскать за собой по всей квартире. Встретив на пути препятствие, пылесос притормаживает, слегка касаясь его своим бампером. К сожалению, из-за расположения турбощеток ближе к задней части, роботу бывает трудно убрать весь мусор в непосредственной близости от плинтусов или углов. Скорость работы, в среднем, составляет 0,5 кв.м/мин.

Выводы

Пользователю потребуется, по мере заполнения, удалять мусор и промывать контейнер, вытряхивать пыль из фильтра, а также раз в месяц протирать корпус прибора. Примерно раз в 6-9 месяцев нужно заменять вращающуюся щетку, а раз в год – заменять элементы турбощетки.Хотя Roomba 676 стоит в разы меньше старшей модели, здесь собраны все самые востребованные «фишки», за которые так ценятся продукты компании iRobot: высокое качество изготовления, эффективность уборки, продвинутая навигация и возможность работы по расписанию. Приятным дополнением также станет система антизапутывания. Если вы всегда хотели насладиться проверенным временем качеством продуктов iRobot, но было жалко денег, то Roomba 676 станет отличным решением этого внутреннего конфликта. Автор: Артем Костенко