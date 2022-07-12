Обзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памяти

В центре внимания сегодня будет смартфон itel Vision 3 Plus, оснащенный аккумулятором на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт, дисплеем с диагональю 6.8 дюймов с частотой обновления 90 Гц, 4 и 64 Гбайт памяти, сканером отпечатка пальца, модулем NFC с бесконтактными платежами.

itel Vision 3 Plus

Его уже можно приобрести за 10990 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку ярко-красного цвета с логотипом бренда и отметками по ключевым особенностям исполнения. Комплект его включает защитный чехол-бампер, зарядное устройство, USB-кабель, скрепку для лотка SIM, карточку с информацией по сертификации на территории России.

itel Vision 3 Plus

itel Vision 3 Plus обзор

Внешний вид

Выполнен в формате моноблока. Толщина корпуса, с учетом повышенной емкости аккумулятора, не превышает 9.05 мм, при весе в 215 граммов.

itel Vision 3 Plus

Крышка выполнена из пластика. Боковые ее грани закруглены, прилегание плотное. Она не продавливается при сильных нажатиях.

itel Vision 3 Plus

Матовое покрытие, не создает проблем с загрязнением ее следами пальцев. Общую строгость внешнего вида «разбавляет» рисунок в виде продольных линий.

itel Vision 3 Plus

Слева в верхней части расположен блок с основной камерой и светодиодной вспышкой. Он не выступает заметно за пределы ее плоскости, меньше риска ее поцарапать.

itel Vision 3 Plus

На нем же находится активная зона сканера отпечатка пальца. Она смещена относительно центра правее, с учетом габаритов касание к ней с таким размещение проходит удобнее.

itel Vision 3 Plus

Хотя вопрос дополнительной защиты в itel Vision 3 Plus тоже продуман, в комплекте идет жесткий чехол-бампер.

itel Vision 3 Plus

Корпус не разборный. Справа выдвижной лоток с двумя отдельными посадочными местами для SIM и карты памяти.

itel Vision 3 Plus

На нижнем торце аудиоразъем для подключения проводных наушников. Зарядка проводится через разъем microUSB. С учетом текущих трендов, хотелось бы видеть USB-C.

itel Vision 3 Plus

На этой же грани микрофон и динамик. Громкость его достаточна для просмотра роликов и фильмов в помещении, а также возможности услышать мелодию звонка из соседней комнаты.

itel Vision 3 Plus

Справа кнопка включения и спаренный регулятор громкости. При обычном хвате они находятся в районе расположения большого пальца.

itel Vision 3 Plus

Лицевая сторона с защитным стеклом. Боковые рамки узкие, активная зона экрана занимает 90% площади. Фронтальная камера выведена в каплевидном вырезе.

itel Vision 3 Plus

Помимо изучаемого нами черного, также представлен в зеленом и голубом цветах.

Экран

itel Vision 3 Plus

На борту 6.8-дюймовая матрица IPS с разрешением 720х1640 пикселей. Яркость высокая, подсветка равномерна, без видимых засветов по краям. В настройках можно будет выбрать один из вариантов частоты обновления: 60 Гц, 90 Гц или автоматический. Изменение цветового баланса.

itel Vision 3 Plus

Смартфон хорошо себя показал при просмотре роликов с Youtube и Кинопоиск, во время чтения ленты социальных сетей.

itel Vision 3 Plus

Платформа

Установлена 8-ядерная платформа Unisoc T606. Два ядра Cortex-A75 с частотой 1.6 ГГц и шесть ядер Cortex-A55. Его производительности достаточно не только для стабильной работы системы и запуска приложений, но и 3D-игр. Так itel Vision 3 Plus позволял играть в Genshin Impact, крышка при этом заметно не нагревалась.

Располагает он актуальным набором памяти, это 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней. Под хранение файлов также можно будет поставить емкую карту памяти microSD.

Поддерживает LTE с актуальным набором диапазонов, используемых российскими операторами. Wi-Fi только в диапазоне 2.4 ГГц. Навигационный модуль с хорошей точностью сигнала, позволит использовать его во время автомобильных путешествий для прокладывания маршрута или при работе в такси.

NFC с бесконтактными платежами. Работа этого модуля была проверена с приложением Mir Pay.

Софт

Работает на базе операционной системы Android 11 с лаунчером. Есть ряд предустановленных приложений. Добавлены дополнительные настройки и инструменты. Среди них запись звука при голосовых вызовах в Whatsapp, обработка лица для видеозвонков, умная боковая панель, различные жесты.

itel Vision 3 Plus

Аккумулятор

Оснащена новинка аккумулятором с емкостью 6000 мАч. С выставленным на максимальную яркость экраном в itel Vision 3 Plus его хватает на 11 часов постоянной работы. Это два полных дня эксплуатации в обычном сценарии.

itel Vision 3 Plus

Комплектуется адаптером питания 18W. С учетом увеличенной емкости батареи он заметно сокращает общее время на проведение сеанса зарядки.

itel Vision 3 Plus

Камера

itel Vision 3 Plus

Главный модуль камеры 13 Мп дополнен сенсором глубины 0.08 Мп. В приложении помимо привычных режимов есть инструменты для автоматического определения сцены и подбора оптимальных настроек, а также украшения лица.

itel Vision 3 Plus

itel Vision 3 Plus

itel Vision 3 Plus

itel Vision 3 Plus

itel Vision 3 Plus

itel Vision 3 Plus

Видео записывает в разрешении Full HD. По традиции приводим пример видеосъемки.

Тест камеры itel Vision 3 Plus

Фронтальная камера с разрешением 5 Мп. Решает задачи видеозвонков и съемки селфи при хорошем освещении.

itel Vision 3 Plus

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzoritel Vision 3 Plus при своей невысокой стоимости не ставит перед владельцем серьезных ограничений, отличный вариант для повседневной эксплуатации в качестве основного смартфона. 4 и 64 Гбайт памяти, высокое качество экрана с частотой обновления 90 Гц, длительное время автономной работы, быстрая зарядка, бесконтактные платежи, дополнительные возможности в операционной системе, сканер отпечатка пальца, отдельные слоты под SIM и карту памяти, качественный чехол в комплекте. К минусам отнесем разъем microUSB.
itel Vision 3 Plus получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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