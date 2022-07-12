Обзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памяти

Его уже можно приобрести за 10990 рублей.
Крышка выполнена из пластика. Боковые ее грани закруглены, прилегание плотное. Она не продавливается при сильных нажатиях.
Матовое покрытие, не создает проблем с загрязнением ее следами пальцев. Общую строгость внешнего вида «разбавляет» рисунок в виде продольных линий.
Слева в верхней части расположен блок с основной камерой и светодиодной вспышкой. Он не выступает заметно за пределы ее плоскости, меньше риска ее поцарапать.
На нем же находится активная зона сканера отпечатка пальца. Она смещена относительно центра правее, с учетом габаритов касание к ней с таким размещение проходит удобнее.
Хотя вопрос дополнительной защиты в itel Vision 3 Plus тоже продуман, в комплекте идет жесткий чехол-бампер.
Корпус не разборный. Справа выдвижной лоток с двумя отдельными посадочными местами для SIM и карты памяти.
На нижнем торце аудиоразъем для подключения проводных наушников. Зарядка проводится через разъем microUSB. С учетом текущих трендов, хотелось бы видеть USB-C.
На этой же грани микрофон и динамик. Громкость его достаточна для просмотра роликов и фильмов в помещении, а также возможности услышать мелодию звонка из соседней комнаты.
Справа кнопка включения и спаренный регулятор громкости. При обычном хвате они находятся в районе расположения большого пальца.
Лицевая сторона с защитным стеклом. Боковые рамки узкие, активная зона экрана занимает 90% площади. Фронтальная камера выведена в каплевидном вырезе.
Помимо изучаемого нами черного, также представлен в зеленом и голубом цветах.
На борту 6.8-дюймовая матрица IPS с разрешением 720х1640 пикселей. Яркость высокая, подсветка равномерна, без видимых засветов по краям. В настройках можно будет выбрать один из вариантов частоты обновления: 60 Гц, 90 Гц или автоматический. Изменение цветового баланса.
Смартфон хорошо себя показал при просмотре роликов с Youtube и Кинопоиск, во время чтения ленты социальных сетей.
Располагает он актуальным набором памяти, это 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней. Под хранение файлов также можно будет поставить емкую карту памяти microSD.
Поддерживает LTE с актуальным набором диапазонов, используемых российскими операторами. Wi-Fi только в диапазоне 2.4 ГГц. Навигационный модуль с хорошей точностью сигнала, позволит использовать его во время автомобильных путешествий для прокладывания маршрута или при работе в такси.
NFC с бесконтактными платежами. Работа этого модуля была проверена с приложением Mir Pay.
Комплектуется адаптером питания 18W. С учетом увеличенной емкости батареи он заметно сокращает общее время на проведение сеанса зарядки.
Главный модуль камеры 13 Мп дополнен сенсором глубины 0.08 Мп. В приложении помимо привычных режимов есть инструменты для автоматического определения сцены и подбора оптимальных настроек, а также украшения лица.