Обзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFC

realme является самым быстрорастущим в мире брендом среди смартфонов, и на данный момент занимает 7 место по миру и 5 в России по количеству продаж. Наибольшим спросом пользуется C-серия устройств, которая предлагает за крайне доступные деньги модели со всем спектром необходимых функций. Нам удалось заполучить на тест новинку realme C21, которая получила безрамочный дисплей, тройную камеру, аккумулятор на 5000 мАч, NFC, и заранее узнать, что она представляет из себя на деле.

Комплектация

realme C21 поставляется в яркой желтой упаковке. Внутри нее можно найти сам смартфон, кабель Micro-USB, блок питания и руководство пользователя.

Внешний вид

В C21 сильно чувствуется преемственность с предыдущими моделями C-серии. Здесь тот же практичный корпус из матового пластика и схожие габариты на 76.4x165.2x8.9 мм.

Но одной из самых серьезных отличий новинки является его сертификация качества TÜV Rheinland. Данная компания проводит независимый аудит и проверяет различное оборудование на степень надежности. В случае с C21 он прошел 23 основных теста, в том числе 10 сценариев ежедневного использования, 7 сценариев в экстремальных условиях, а также 6 сценариев для проверки надежности компонентов устройства.

Нам достался тестовый образец в голубой расцветке. В жизни он выглядит очень ярко и свежо. Также realme C21 можно приобрести и в более классическом черном варианте.

На заднюю крышку нанесен геометрический узор из множества закругленных полос, который выполняет и эстетическую роль, а также улучшает хват. Касательно сканера отпечатков пальцев, то он работает крайне шустро без каких-либо промедлений. Количество неверных распознаваний минимально.

На левой грани находится выдвижной слот. Он не комбинированный и в него можно одновременно разместить две SIM-карты и MicroSD объемом до 256 Гбайт.

Справа же имеются качелька громкости и кнопка разблокировки. Нажатие мягкое и четкое по всей области.

На нижнюю грань выведены mini jack 3.5 мм, микрофон и Micro-USB. Да, разъем устаревший, но очевидно, что к такому решению прибегнули ради дополнительной экономии.

Экран

realme C21 оснастили дисплеем на 6,5 дюйма с красочной IPS матрицей и разрешением 1600x720 пикселей. На данный момент такой перечень можно считать минимально допустимым, чтобы комфортно пользоваться смартфоном в 2021 году. Плотность картинки находится на отметке в 270 ppi, а значит изображение не выглядит откровенно зернистым и не вызывает раздражения глаза. Соотношение сторон самое, что ни на есть распространённое — 20:9.

Запас яркости более чем приличный и составляет 400 нит. Этого достаточно, чтобы отчетливо видеть изображение дисплея при солнечной погоде.

Фронтальная камера находится в каплевидном вырезе. Естественно, с помощью нее можно разблокировать смартфон, причем довольно быстро и точно даже в случае нехватки освещения.

Начинка

realme C21 64GB работает на восьмиядерном процессоре с частотой до 2,3 ГГц. Данная модель существует в двух конфигурациях с объемом оперативной памяти на 3 Гбайт или 4 Гбайт. Количество внутренней памяти будет составлять 32 Гбайт или 64 Гбайт соответственно. Вся система работает на Android 10 с установленной сверху оболочкой Realme UI.

Нам попалась старшая версия с 4/64 Гбайт. Для своей ценовой категории смартфон работает довольно шустро и даже можно поиграть в серьезные игры с неплохим уровнем fps по типу PUBG Mobile, Wot Blitz или CoD Mobile, но правда лишь на низком уровне графики.

Из интересного стоит отметить наличие технологии реверсивной зарядки, позволяющая подзаряжать другие устройства, будь то смартфоны, наушники и тд. Главное, чтобы они тоже ее поддерживали. Имеется модуль NFC для бесконтактной оплаты. Он без проблем работает напрямую через приложение Google Pay.

Камера

Основная камера в realme C21 состоит из трех модулей: основной на 13 Мпикс со светосилой f/2.20, широкоугольный 2 Мпикс со светосилой f/2.40 и макро на 2 Мпикс со светосилой f/2.40. Качество получаемых фотографий вполне себе сносное, особенно в дневное время суток. Фокусируется быстро, баланс белого определяется верно, впрочем, как и экспозиция.

Во фронтальной камере на 5 Мпикс больше всего радует то, что она не старается замылить все детали, а наоборот делает резкие детализированные кадры. При желании можно отрегулировать AI-уровень бьютификации.

Касательно видео, то его запись идет в Full HD разрешении при 30 кадров/сек.



Аккумулятор

Емкость батареи в смартфоне составляет 5000 мАч. Учитывая непрожорливый дисплей с HD разрешением и энергоэффективный процессор, такого запаса хватает на 2 дня работы и это в случае, если выставить яркость на 70% и не отказывать себе в удовольствии посмотреть пару роликов на YouTube и поиграть в тот же PUBG.

От комплектной зарядки мощностью в 18 Вт C21 заряжается за 2 часа.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzor realme C21 — это уверенный ультрабюджетник, который обладает сбалансированным набором характеристик для своего ценового сегмента. У него практичный корпус, неплохой запас производительности, яркий HD-дисплей, быстрый сканер отпечатков пальцев, хорошее качество фотографий, запасом автономности до 2 дней и поддержкой NFC. К минусам можно отнести отсутствие разъема USB Type-C и какого-либо комплектного чехла. Благо сам корпус изготавливается из аналогичного прочного пластика, который используют при производстве мотоциклетных шлемов.
Стоимость новинки составляет 11 990 рублей, но до 19 апреля ее можно будет приобрести по сниженной цене за 9 990 рублей.

realme C21 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы realme C21
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