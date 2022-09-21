Обзор realme Pad Mini. Недорогой компактный планшет с LTE

Бренд realme уже давно успел завоевать звание, как производитель народных смартфонов. Мало, кто знает, но у них еще есть свои доступные планшеты. К нам на тест попала модель realme Pad Mini, которая обладает дисплеем на 8,7 дюйма, металлическим корпусом, встроенным LTE модулем и аккумулятором на 6400 мАч. Как все это работает на деле — рассказываем в нашем обзоре.

Комплектация

realme Pad Mini поставляется в небольшой белой коробке. Внутри нее находятся сам планшет, кабель USB Type-C, зарядное устройство на 18 Вт, скрепка для извлечения лотка, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Первое, что удивляет, когда берешь в руки realme Pad Mini, так это его корпус. Он металлический и приятно холодит собой руки. Планшет можно сказать увесистый — 372 грамма. Сборка отличная, ничего не гремит, вся конструкция ощущается монолитной и добротной. Грани планшета плоские, поэтому его удобно держать одной рукой, при этом он не норовит выскользнуть.

Основная камера ординарная. Кажется, что под ней написано «80 MP», но если приглядеться, то становится ясно, что в этой надписи еще фигурирует еле заметная точка, то есть разрешение модуля камеры составляет 8 Мпикс.

realme Pad Mini доступен для приобретения в двух цветах: серый и синий. Последний выглядит менее банальным.

На правой грани планшета расположилась качелька громкости и кнопка разблокировки.

Слева находится слот для SIM-карты и MicroSD объемом до 1 Тбайт.

На нижнюю грань выведены микрофон, разъем USB Type-C и динамик.

Про аудиоджек тоже не забыли. Его вынесли на верхнюю грань. Здесь же расположился второй динамик, а значит звук в планшете стерео. Его качество отличное, самое то для просмотра видео.

Сканер отпечатков пальцев в планшете не предусмотрен. Вместо него предлагается производить разблокировку с помощью биометрии распознавании лица. Работает довольно быстро, как впрочем, и у большинства.

Экран

realme Pad Mini оснастили экраном на 8,7 дюйма с разрешением 1320 × 800 точек. Плотность пикселей невысокая — 179 ppi. В целом, доля зернистости изображения есть, но на деле все не так критично, да и важно помнить, что планшет относится все-таки к бюджетному сегменту. В любом случае смотреть видео на нем более чем комфортно. Частота обновления экрана стандартное и составляет 60 Гц.Рамки вокруг экрана не самые маленькие, но опять-таки ничего страшного в этом нет. Тип матрицы IPS, и качество изображения нас порадовало. Цвета насыщенные, углы обзора отличные. Запаса яркости для домашнего использования хватает с лихвой. При использовании планшета на улице проблемы могут возникнуть только при крайне сильном солнце.

Из полезного в настройках экрана можно включить функцию защиты зрения от вредного синего света, подкорректировать цветовую гамму, температуру и активировать темную тему. Также здесь доступен режим чтения, который переводит экран в черно-белые тона, благодаря чему глаза меньше напрягаются.

Начинка

Планшет работает на восьмиядерном процессоре Unisoc Tiger T616, построенном по 12-нм техпроцессу. У нас версия Pad Mini с 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт внутренней памяти. Также есть младшая версия на 3/32 соответственно. Советуем брать старшую конфигурацию, так как 3 Гбайт оперативной памяти может уже не хватать, чтобы держать множество приложений открытыми.

На удивление, запаса производительности планшета хватает на все нужды, включая тяжелые игры, но естественно не на максимальном уровне графики. Это вполне себе оправдано, учитывая ценник Pad Mini, да и сама модель не позиционирует себе, как игровой. Такие проекты, как PUBG Mobile, Standoff 2 или WoT Blitz идут на ура без особых проблем на среднем уровне графики.

Планшет работает на Android 11 с установленной сверху фирменной оболочкой realme UI. Особых изменений, по сравнению с версией оболочки для смартфонов realme нет. Из полезного есть предустановленные приложения Kids Space, YT Детям с родительским контролем.Как мы уже говорили, в realme Pad Mini есть слот для SIM-карты. Благодаря этому можно не только пользоваться мобильным интернетом, но производить звонки прямо с планшета. По этой причине его можно фактически считать смартфоном. Качество связи хорошее, ни с какими проблемами мы не столкнулись.

Камера

В целом, камера не самая сильная сторона планшетов, и realme Pad Mini в этом плане тоже ничем не поражает. Основной модуль получил разрешение на 8 Мпикс со светосилой , f/2,0. Автофокус имеется. Качество снимков сносное, его будет достаточно, чтобы сфотографировать что-то на память или, к примеру какой-нибудь лист A4 с данными. Интерфейс приложения камеры такой же, как в большинстве смартфонов realme, никакие возможности не урезали. Здесь есть портретный режим, панорама, таймлапс, замедленная съемка и «Pro» с ручными настройками.

Фронтальная камера получила разрешение на 5 Мпикс. Так как ее будут использовать в основном для видеозвонков, то для этих целей ее качество можно считать неплохим.

Аккумулятор

Видео можно записывать в разрешении FullHD при 30 кадров/сек. Оптической стабилизации нет. С примером видео можете ознакомиться чуть ниже:Емкость аккумулятора realme Pad Mini составляет целых 6400 мАч. В плане автономности невысокое разрешение экрана и средний уровень производительности оборачиваются большим плюсом. Благодаря ним планшет может спокойно проработать два дня, даже если часто смотреть видео и периодически запускать игры.realme Pad Mini поддерживает быструю зарядку. Так, от комплектного зарядного устройства на 18 Вт от 0 до 100% он способен зарядиться за 2,5 часа.

Итоги

За свою стоимость realme Pad Mini является практически безальтернативным решением среди компактных планшетов. Из его сильных сторон стоит выделить наличие LTE модуля, слота для MicroSD карт, приличную автономность, металлический корпус, симпатичную оболочку и добротный стереозвук. Несмотря на невысокое разрешение экрана, за счет качественной матрицы просматривать видео на планшете весьма приятно. Из минусов модели стоит отнести объем внутреннего накопителя только до 64 Гбайт (решается приобретением карты памяти) и не самые лучшие фотовозможности.