Обзор realme TV 43 (RMV2004). Надо брать?…

Компания realme уже вовсю начала продавать свои умные телевизоры на российском рынке. Мы протестировали модель realme TV 43, обладающая 4K-экраном, стереодинамиками мощностью 24 Вт, ОС Android TV и поддержкой голосового управления. В данном обзоре расскажем, насколько шустро работает данный телевизор и стоит ли он своих денег.

Комплектация

realme TV 43 поставляется в ничем непримечательной картонной коробке. Внутри нее находятся сам телевизор, пара ножек, четыре винта, два пульта ДУ, кабель питания, переходной AB-кабель и руководство пользователя.

Внешний вид

realme TV 43 получил простой минималистичный дизайн, в котором ничего не напрягает. Рамки вокруг экрана, как полагается тонкие, но нижняя грань все равно утолщена. В ней же по центру с логотипом «realme» находится панель со световыми индикаторами. Корпус выполнен целиков из пластика. Вес телевизора составляет всего 6,5 кг.

Толщина телевизора не самая тонкая, но ничего страшного в этом нет. Сзади по центру есть четыре отверстия для установки кронштейна с размером крепления 200 х 200 мм.

Ножки телевизора тоже пластиковые. Они находятся друг от друга на расстоянии в 92 см. Это стоит помнить при выборе тумбы под телевизор.

По количеству доступных разъемов у телевизора полный порядок: оптический аудиовыход Digital Audio, LAN, x3 HDMI, x2 USB 2.0, ANT для антенны и аудиоразъем. Для беспроводного подключения есть двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.0.

На задней стороне прячутся джойстик для управления телевизором и ползунок принудительного отключения микрофона.

Касательно пульта realme решила расщедриться и положить в комплект сразу два. Один более традиционный с множеством кнопок, а второй компактный, который сильно лучше лежит в руке ввиду своей эргономики. Пульты питаются от двух батареек типа ААА. Покупать их нужно отдельно.

В телевизор встроено четыре динамика общей мощностью 24 Вт. Качество звука лучше, чем ожидаешь, он довольно объемный и детализированный, правда недостаток низких частот все равно ощущается. Запас громкости более чем приличный. Если его выставить свыше 60%, то он уже начнет оглушать собой. Еще realme TV 43 поддерживает технологию объемного звучания Dolby Atmos.Сборка у realme TV 43 выполнена на высоком уровне, ничего не скрипит и не люфтит. Единственное, понадобится пару дней, чтобы от телевизора выветрился резкий запах пластика.

Экран

Размер экрана составляет 43 дюйма. Рассматривать телевизор меньшей диагонали для его установки в зал или спальню уже не стоит, так как он уже будет слишком крошечным. Разрешение realme TV 43 составляет 3840 x 2160 пикселей (4K), а тип матрицы LED. Цветовой охват — 90% DCI-P3. Картинка для своего класса у realme TV 43 сочная и насыщенная. С цветопередачей тоже все хорошо, она естественная и без каких-либо искажений. Да, в некоторых темных сценах можно заметить засветы, но в этом нет ничего удивительного и критичного. Все-таки это не дорогущий OLED-телевизор с невероятно равномерной подсветкой.Уровень пиковой яркости экрана находится на отметке 400 нит и для просмотра фильмов в помещении этого будет достаточно. Есть поддержка HDR 10 и фирменной технологии Chroma Boost, которая нацелена на повышение контрастности и цветопередачи изображения. Частота обновления экрана составляет стандартные 60 Гц. Поиграть на таком телевизоре тоже вариант хоть с консоли или подключив к нему ПК.

Первое включение и тесты

realme TV 43 работает на Android TV (Android 10). Первичная настройка осуществляется за пару простых шагов. Легче всего настроить телевизор через смартфон на Android, сказав: «Окей Google, настрой устройство».

Думаем, Android TV не нуждается в своем представлении. Это простая и понятная оболочка, внутри которой доступно огромное количество приложений. Телевизор работает на четырехядерном процессоре MediaTek Cortex-A53, Mali 52 с 2 Гбайт оперативной памяти и 16 Гбайт встроенной. Железо не топовое, но и далеко не самое плохое по уровню производительности. К слову, к realme TV 43 можно подключить внешний жесткий диск с уже скачанными фильмами или APK-файлами.

realme TV 43 работает достаточно шустро без явных подтормаживаний. На голосовые команды телевизор тоже хорошо реагирует. К примеру, можно спросить, какая сейчас погода или попросить включить «Титаник». В таком случае будет показана общая информация о фильме и в каких приложениях он доступен к просмотру.

Микрофон находится в самом пульте. Кстати пульт работает по Bluetooth, поэтому направлять его на телевизор по-старинке необязательно. Сигнал дотянется из любого положения.

Во время тестирования у нас не возникло проблем с работой ни с одним медиа сервисом, будь то КиноПоиск, Окко, ivi, more.tv и тд. Видео в разрешении 4K телевизор переваривает на ура без намека на какие-либо фризы.

Работа ChromeСast тоже естественно поддерживается. Благодаря нему через смартфон можно выводить фотографии или запускать видео на YouTube. Удобно.

Периодически на телевизор прилетают обновления. За время нашего тестирования одно уже успело прийти.

Итоги

realme TV 43 оставил после себя исключительно положительные впечатления. Он полностью оправдывает свою стоимость. У него 4K-экран, отзывчивая оболочка Android TV с большим числом доступных приложений, есть все нужные разъемы, неплохое качество звука, присутствует поддержка голосового управления и есть целых два комплектных пульта. Телевизор вышел явно сбалансированным по своим характеристикам и не имеет откровенных недостатков. Этим он выделяется на фоне конкурентов.