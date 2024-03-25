Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30

В центре внимание новинка – смартфон vivo V30 с подсветкой «аура». Производитель позиционирует его как «мастера портретной фотографии», он поддерживает регулировку температуры света изменяя баланс белого при съемке портретов или при недостаточном уровне освещения. Оснащен тремя камерами с разрешением 50 Мп, процессором Snapdragon 7 Gen 3 и экраном AMOLED с частотой обновления 120 Гц.

Комплектация

Коробка из плотного картона с премиальным оформлением. Комплект включает силиконовый чехол, адаптер питания 80 Вт, кабель, скрепку для лотка и документацию.

vivo V30 обзор

Внешний вид

Выполнен смартфон в тонком корпусе с закругленными боковыми рамками. Представлен в нескольких расцветках. Выглядит отлично, но так и наровит выскользнуть из рук.

Крышка выполнена из стекла с шероховатым покрытием. В верхнем углу выступающий островок с блоком камер и элементом отвечающим за подсветку «аура». Это яркий светодиод и квадратный элемент с закругленными углами.

Справа кнопка включения и регулятор громкости. Нажимаются с небольшим усилием.

Корпус не разборный. Снизу находится выдвижной лоток на две nanoSIM. Рядом разъем USB-C, решетка динамика и отверстие микрофона. Здесь нет стереодинамика.

Фронтальная камера в компактном круглом вырезе. Боковые рамки узкие. Сканер отпечатка пальца располагается под экраном, работает корректно.

vivo V30 защищен от брызг воды по стандарту IP54. Целенаправленно погружать в воду не стоит, это скорее страховка от случайного попадания.

Экран

Оснащен смартфон AMOLED матрицей с диагональю 6.78 дюймов и разрешением 2800х1260 пикселей. Соотношение сторон 20:9. Согласно измерениям в пике яркость достигает 880 кд/м². Поддержка HDR10.

Частота обновления 120 Гц, в настройках есть несколько вариантов работы. Можно выбрать между плавностью и энергосбережением. ШИМ-модуляции не замечено. Доступно несколько вариантов цветового баланса: стандарт, профессиональный и яркий. Качество используемого тут экран.

Платформа

Работает vivo V30 на базе восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 7 Gen. Располагает 12 Гбайт оперативной памяти, под хранение выделено 256 Гбайт. Доступна будет версия с 512 Гбайт. Уровень быстродействия у телефона высокий, можно наслаждаться играми с высокими настройками графики. При продолжительной нагрузке не нагревается.

Модуль связи поддерживает сети 5G и 4G. Работает цепко, связь уверенная, скорость загрузки данных в сотовой сети высокая. Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4 с кодеками передачи звука с высоким битрейтом. Бесконтактные платежи с возможностью работы с платежными системами, используемыми в России.

Аккумулятор

Используется батарея с емкостью 5000 мАч. На среднем уровне яркости с работающим Wi-Fi беспрерывно в смешанной нагрузке работал 11 часов. В высокой загрузке заряда хватает на 8 часов. Комплектным адаптером FlashCharge с мощностью 80 Вт полный заряд восстанавливает за 50 минут.

Камера

Основная группа камер у vivo V30 включает два модуля по 50 Мп. Основной с оптической стабилизацией, фазовым фокусом и диафрагмой F/1.9, широкоугольный с диафрагмой F/2.0. Есть поддержка технологии бионического спектра.

По умолчанию съемка идет с объединением соседних четырех пикселей в один. В оригинальном разрешении снимать тоже можно, хотя оценивая снимки, подобное объединение повышает резкость и детализацию. Доступен выбор творческих режимов и автоматических алгоритмов улучшения. Здесь улучшенная вспышка, которая может использоваться в качестве подсветки с регулируемой цветовой температурой. Она позволит улучшить качество съемки портретов или предметки.

Тест камеры vivo V30

Видеосъемка идет в разрешении 4К со скоростью 30 кадров в секунду. При съемке можно задействовать оптическую и электронную стабилизацию.Фронтальная камера тоже с разрешением 50 Мп. Она тоже поддерживает съемку в высоком разрешении.

Софт

Операционная система Android 14 с оболочкой Funtouch 14. Это уже знакомая оболочка, которую детально рассматривали при изучении смартфонов ранее. Каких-либо огрехов в ее работе замечено не было.

Итоги

vivo V30 – смартфон среднего ценового сегмента на высокопроизводительном процессоре с ярким экраном, 50 Мп камерами, длительным временем автономной работы и быстрой зарядкой. Из минусов отметим монодинамик.