Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30

Крышка выполнена из стекла с шероховатым покрытием. В верхнем углу выступающий островок с блоком камер и элементом отвечающим за подсветку «аура». Это яркий светодиод и квадратный элемент с закругленными углами.
Справа кнопка включения и регулятор громкости. Нажимаются с небольшим усилием.
Корпус не разборный. Снизу находится выдвижной лоток на две nanoSIM. Рядом разъем USB-C, решетка динамика и отверстие микрофона. Здесь нет стереодинамика.
Фронтальная камера в компактном круглом вырезе. Боковые рамки узкие. Сканер отпечатка пальца располагается под экраном, работает корректно.
vivo V30 защищен от брызг воды по стандарту IP54. Целенаправленно погружать в воду не стоит, это скорее страховка от случайного попадания.
Частота обновления 120 Гц, в настройках есть несколько вариантов работы. Можно выбрать между плавностью и энергосбережением. ШИМ-модуляции не замечено. Доступно несколько вариантов цветового баланса: стандарт, профессиональный и яркий. Качество используемого тут экран.
Работает vivo V30 на базе восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 7 Gen. Располагает 12 Гбайт оперативной памяти, под хранение выделено 256 Гбайт. Доступна будет версия с 512 Гбайт. Уровень быстродействия у телефона высокий, можно наслаждаться играми с высокими настройками графики. При продолжительной нагрузке не нагревается.
Модуль связи поддерживает сети 5G и 4G. Работает цепко, связь уверенная, скорость загрузки данных в сотовой сети высокая. Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4 с кодеками передачи звука с высоким битрейтом. Бесконтактные платежи с возможностью работы с платежными системами, используемыми в России.
По умолчанию съемка идет с объединением соседних четырех пикселей в один. В оригинальном разрешении снимать тоже можно, хотя оценивая снимки, подобное объединение повышает резкость и детализацию. Доступен выбор творческих режимов и автоматических алгоритмов улучшения. Здесь улучшенная вспышка, которая может использоваться в качестве подсветки с регулируемой цветовой температурой. Она позволит улучшить качество съемки портретов или предметки.
Видеосъемка идет в разрешении 4К со скоростью 30 кадров в секунду. При съемке можно задействовать оптическую и электронную стабилизацию.