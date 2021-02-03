vivo V19 получил Android 11

Китайский производитель смартфонов vivo представил vivo V19 в Индии в середине мая. В телефоне была установлена операционная система Funtouch OS 10 на базе Android 10. Теперь, спустя восемь месяцев после выпуска, телефон получает первое крупное обновление в виде ОС Funtocuh OS 11 на базе Android 11. Ранее в прошлом месяце vivo обнародовала план развертывания обновления Funtouch OS 11 для Индии. По графику компания должна была выпустить обновление Android 11 для vivo V19 в конце января 2021 года. Следовательно, обновление наконец-то доступно для определенных пользователей в стране. Согласно PiunikaWeb, он имеет номер сборки vivo rev 6.71.16 и весит колоссальные 3,76 ГБ. Правда, стоит отметить, что это пока что просто бета-версия.

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