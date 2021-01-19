vivo Y20G вышел в Индии

Китайский производитель смартфонов vivo выпустил vivo Y20G в качестве шестого телефона в линейке устройств vivo серии Y, которая состоит из vivo Y20, vivo Y20i, vivo Y20s, vivo Y20 2021 и vivo Y20A соответственно. В отличие от предыдущих моделей, новый телефон оснащен очень мощной SoC, но дизайн и другие характеристики остались прежними. Недавно выпущенный vivo Y20G щеголяет 6,51-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1600 x 720 пикселей (HD +), соотношением сторон 20: 9 и вырезом под фронтальную камеру на лицевой панели. Он имеет пластиковый корпус с глянцевым покрытием и весит 192 г, а размеры составляют всего 164,41 × 76,32 × 8,41 мм. Кроме того, смартфон построен на процессоре MediaTek Helio G80 в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Однако при необходимости объем хранилища можно расширить до 1 ТБ с помощью карты MicroSD.