vivo v17 пользуется нереальным спросом

Некоторое время назад мы писали о том, что компания Vivo решила сделать своим потенциальным покупателям довольно серьезный подарок и вместе с покупкой смартфона vivo v17 подарит покупателю еще одно устройство. Так вот, вчера стартовали продажи смартфона и оказалось, что пользователям такое решение очень даже понравилось. Все мы понимаем, что у данной компании смартфоны достаточно приятные в плане дизайна и прочих характеристик, плюс сам по себе смартфон vivo v17 достаточно адекватных денег стоит, а тут еще и в подарок дарят крутой продукт совершенно бесплатно. Вполне ожидаемо на момент старта продаж ажиотаж был безумный. Остается надеяться, что это не последняя такая акция и в будущем будет еще много подобных подарков от производителя.