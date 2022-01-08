xMEMS анонсирует Montara Pro, первый в мире микродинамик MEMS

Компания xMEMS Labs представила Montara Pro, первый в мире монолитный динамик MEMS с интегрированной системой DynamicVent, позволяющей использовать интеллектуальные наушники TWS и слуховые аппараты, которые обеспечивают пользователям лучшее звучание, сочетая в себе преимущества закрытых (окклюдированных) и открытых наушников.

Запатентованная технология Montara Pro DynamicVent может быть интеллектуально открыта или закрыта системой DSP для наушников в зависимости от уровня окружающего шума, определяемого микрофонами, или активности слушателя с помощью датчиков движения. Когда вентиляционное отверстие закрыто, Montara Pro создает среду прослушивания с наилучшей пассивной изоляцией для прослушивания музыки и мультимедиа или для улучшения фокусировки в присутствии фонового шума. С открытым вентиляционным отверстием Montara Pro обеспечивает улучшенное пространственное восприятие, повышенный комфорт при прослушивании и уменьшение эффектов окклюзии, таких как восприятие собственного голоса пользователем как слишком громкого, «гулкого» или «глухого». Одинаково важны, DynamicVent устраняет необходимость в традиционных статических вентиляционных отверстиях, которые создают постоянный спад низких частот, который влияет на качество музыки и мультимедиа, а также влияет на потребителей с потерей слуха на низких частотах. DynamicVent также может устранить необходимость в громоздких динамиках в наушниках, которые обычно используются для компенсации потери низких частот, вызванной постоянными статическими вентиляционными отверстиями.
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