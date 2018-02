Представлены два новых игровых компьютера серии One. Модели носят название One Plus Pro и One Elite. У них есть топовая дискретная видеокарта. Оба ПК получили по SSD на 480 гигабайтов в паре с винчестером на 2 терабайта. Устройства занимают крайне мало места на столе. В продажу новинки выйдут в этом квартале по цене 2800 долларов США за One Plus Pro и 3000 долларов за One Elite.