Представлен ноутбук Machenike Sugon 16S Ultra с Core Ultra 7 255HX

Компания Machenike пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Sugon 16S Ultra, которая основана на 20-ядерном процессоре Intel Core Ultra 7 255HX с тактовой частотой до 4,5 ГГц и TDP до 120 Вт. Новинка также характеризуется графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti или RTX 5070 на выбор, системой охлаждения с двумя вентиляторами, 32 ГБ ОЗУ стандарта DDR5, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, двумя дополнительными слотами для SSD, 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2.5K, кадровой частотой 300 Гц и 100% покрытием цветовой гаммы sRGB, батареей ёмкостью 80 Втч, комплектной зарядкой мощностью 250 Вт, белым корпусом массой 2,5 кг, портами USB-C и USB-A, интерфейсами HDMI 2.1 и Mini DisplayPort, сетевым портом 2.5GbE, а также 3,5-мм гнездом для наушников.

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