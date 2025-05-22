Ноутбуки ASUS ExpertBook P3 получили процессор Ryzen AI 7 350

Компания ASUS объявила о выпуске серии ноутбуков ExpertBook P3, которая состоит из двух моделей с 14- и 16-дюймовыми дисплеями. Новинки характеризуются экраном mini-LED с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 400 нит, восьмиядерным процессором AMD Ryzen AI 7 350 с тактовой частотой от 2 ГГц до 5 ГГц, встроенным графическим адаптером Radeon 860M и NPU Ryzen AI с производительностью до 40 TOPS, до 32 ГБ ОЗУ DDR5 с возможностью расширения до 64 ГБ, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, веб-камерой 1080p с поддержкой Windows Hello, портом Gigabit Ethernet, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, батареей ёмкостью 70 Втч и поддержкой 65-Вт зарядки. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.