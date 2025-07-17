Представлен ноутбук Colorful iGame M16 Origo Enjoy Edition

Компания Colorful объявила о выпуске ноутбука iGame M16 Origo Enjoy Edition, который основан на 14-ядерном чипе Intel Core i7-14650HX с максимальной частотой до 5,2 ГГц. Новинка также характеризуется графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 5060, 16 ГБ ОЗУ DDR5, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, системой охлаждения с двумя вентиляторами и тепловыми трубками суммарной мощностью 200 Вт и уровнем шума не более 49 дБ, 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 180 Гц, максимальной яркостью 500 нит, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и соотношением сторон 16:10, алюминиевым корпусом с минимальной толщиной 19,9 мм и массой 2,35 кг, батареей ёмкостью 99 Втч и комплектной 280-Вт зарядкой на основе нитрида галлия (GaN). Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 1045 долларов.