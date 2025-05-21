Представлен ноутбук HP OmniBook 5 14 на чипе Snapdragon

Компания HP объявила о выпуске ноутбука OmniBook 5 14, который основан на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 с тактовой частотой до 2,98 ГГц или Snapdragon X Plus X1P-42-100 с максимальной частотой 3,4 ГГц. Новинку также оснастили 16 или 32 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем вместимостью от 256 ГБ до 1 ТБ, 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD, кадровой частотой 60 Гц, максимальной яркостью 300 нит, соотношением сторон 16:10 и 95% покрытием цветовой гаммы DCI-P3, корпусом массой 1,35 кг и толщиной 1,27 см, батареей ёмкостью 59 Втч с автономностью до 34 часов при просмотре локального видео при яркости 200 нит, двумя интерфейсами USB-C (скорость до 10 Гбит/с и 65-Вт зарядка), портом USB-A и 3,5-мм гнездом для наушников. Ноутбук станет доступен для покупки в июле по цене от 800 долларов.