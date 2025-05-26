Представлен ноутбук Redmi Book 14 Ryzen Edition 2025

Компания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков моделью Redmi Book 14 Ryzen Edition 2025, которая основана на 6-ядерном процессоре AMD Ryzen 5 7535H с тактовой частотой до 4,5 ГГц или 8-ядерном Ryzen 7 7735H с максимальной частотой 4,75 ГГц. Новинки также оснастили 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, дополнительным слотом M.2, системой охлаждения с двумя вентиляторами и двумя 8-мм тепловыми трубками, 14-дюймовым экраном с разрешением 1920:1200 точек, кадровой частотой 60 Гц и 100% покрытием цветовой палитры sRGB, корпусом из алюминиевого сплава массой 1,35 кг, батареей ёмкостью 56 Втч, комплектной 68-Вт зарядкой, интерфейсом HDMI 2.1 TMDS, двумя портами USB-C и двумя USB-A, а также адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6. Ноутбук оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 460 или 515 долларов соответственно.

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