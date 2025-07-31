В России появились доступные ноутбуки Acer Aspire Lite

На российском рынке появились в продаже доступные по цене ноутбуки Acer Aspire Lite. Современный дизайн и компактный размер для удобной переноски, передовая аппаратная начинка и конкурентная цена для решения широкого круга актуальных задач. Новинки оснащены энергоэффективными процессорами Intel/AMD с быстрой памятью, современными интерфейсами и АКБ повышенной ёмкости для автономности на целый день.