В России появились доступные ноутбуки Acer Aspire Lite
На российском рынке появились в продаже доступные по цене ноутбуки Acer Aspire Lite. Современный дизайн и компактный размер для удобной переноски, передовая аппаратная начинка и конкурентная цена для решения широкого круга актуальных задач. Новинки оснащены энергоэффективными процессорами Intel/AMD с быстрой памятью, современными интерфейсами и АКБ повышенной ёмкости для автономности на целый день.
- Экран: 15.6/16 дюймов, IPS, разрешение 1920 x 1080 / 1920 x 1200
- Процессор: Intel N150, Intel N355, Intel Core i3-1305U, Intel Core i5-1334U, AMD Ryzen 5 7430U, AMD Ryzen 7 5700U
- Видеокарта: встроенная
- Оперативная память: до 16 ГБ DDR5
- SSD-накопитель: до 512 ГБ PCIe NVMe
- Батарея: 45-58 Втч, время автономной работы до 9,5 ч
Автор - Ленар Хайруллин. Размещено: Сегодня 18:45. Acer Aspire Lite