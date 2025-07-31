В России появились доступные ноутбуки Acer Aspire Lite

На российском рынке появились в продаже доступные по цене ноутбуки Acer Aspire Lite. Современный дизайн и компактный размер для удобной переноски, передовая аппаратная начинка и конкурентная цена для решения широкого круга актуальных задач. Новинки оснащены энергоэффективными процессорами Intel/AMD с быстрой памятью, современными интерфейсами и АКБ повышенной ёмкости для автономности на целый день.

  • Экран: 15.6/16 дюймов, IPS, разрешение 1920 x 1080 / 1920 x 1200
  • Процессор: Intel N150, Intel N355, Intel Core i3-1305U, Intel Core i5-1334U, AMD Ryzen 5 7430U, AMD Ryzen 7 5700U
  • Видеокарта: встроенная
  • Оперативная память: до 16 ГБ DDR5
  • SSD-накопитель: до 512 ГБ PCIe NVMe
  • Батарея: 45-58 Втч, время автономной работы до 9,5 ч

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