Elgato выпустила цветные версии своей периферии

Для тех, кто уже приобрёл Stream Deck или Wave XLR, но хочет привести своё оборудование в соответствие с новой цветовой линейкой, Elgato предлагает сменные лицевые панели по цене 15 долларов для Stream Deck и 20 долларов для Wave XLR. Таким образом, можно просто обновить внешний вид без необходимости покупать новое устройство. Для визуальной целостности Elgato также выпустила набор фирменных иконок и подписей для Stream Deck, стилизованных под новую палитру Dreamscape — их можно бесплатно скачать на площадке Elgato Marketplace. Неплохое обновление, хотя не сказать, что пользователи об этом действительно просили. Стримеры обычно нуждаются в новых фишках и софте, а не более привлекательных цветах корпуса. Тем более, когда цвета настолько яркие.