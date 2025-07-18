Elgato выпустила цветные версии своей периферии

Компания Elgato выпустила новую коллекцию под названием Dreamscape, в которую вошли обновлённые версии её популярных аксессуаров для стриминга, включая Stream Deck, микрофоны и стойки. Основное изменение — теперь устройства компании доступны в свежих расцветках. К примеру, вместо привычного чёрного и белого цветов пользователи теперь могут выбрать из четырёх новых оттенков — лесной зелёный, розовый лепесток, дикая лаванда и ледяной голубой (светло-голубой цвет, почти пастельный). Все устройства из коллекции Dreamscape стоят столько же, сколько и их стандартные аналоги. Речь о моделях Stream Deck, аудиоинтерфейсе Wave XLR, микрофонах Wave DX и Wave:3, а также стойке для микрофона Wave Mic Arm LP.

Для тех, кто уже приобрёл Stream Deck или Wave XLR, но хочет привести своё оборудование в соответствие с новой цветовой линейкой, Elgato предлагает сменные лицевые панели по цене 15 долларов для Stream Deck и 20 долларов для Wave XLR. Таким образом, можно просто обновить внешний вид без необходимости покупать новое устройство. Для визуальной целостности Elgato также выпустила набор фирменных иконок и подписей для Stream Deck, стилизованных под новую палитру Dreamscape — их можно бесплатно скачать на площадке Elgato Marketplace. Неплохое обновление, хотя не сказать, что пользователи об этом действительно просили. Стримеры обычно нуждаются в новых фишках и софте, а не более привлекательных цветах корпуса. Тем более, когда цвета настолько яркие.