Доступный смартфон Sony Xperia L2 показался на рендерах

Известный своей осведомлённостью искатель утечек Стив Хеммерстоффер (@OnLeaks) опубликовал рендеры смартфона Sony Xperia L2, официальный анонс которого состоится в первой половине 2018 года. Габариты устройства будут равны 149,9:78,4:9,8 мм. Слухи прочат смартфону 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1280:720 пикселей, 4 ГБ оперативной памяти, процессор Snapdragon 630 и предустановленную операционную систему Android Nougat. Официальный анонс устройства может состояться уже на грядущей выставке CES 2018.