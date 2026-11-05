Объявлена дата выхода OPPO Reno 17 Pro

Компания OPPO объявила, что официальная презентация смартфонов серии Reno 17 состоится 9 ноября. Технические характеристики производитель не приводит, но ранее об этом позаботился инсайдер Digital Chat Station. По данным источника, OPPO Reno17 Pro оснастят 6,32-дюймовым экраном с разрешением 1.5K и частотой обновления изображения 120 Гц, 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 8550 SUPER с максимальной частотой 3,4 ГГц и графикой Mali-G720, батареей ёмкостью 7000 мАч, фронтальной камерой 50 Мп, а также тройной тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп (крупный сенсор и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив).