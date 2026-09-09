Xiaomi 18 Fold уже раскуплен по предзаказам

Компания Xiaomi отчиталась о первых успехах складного смартфона Xiaomi 18 Fold, который вчера стал доступен для предварительных заказов. Сообщается, что в первый день новинка оказалась на 310% популярнее предыдущего поколения складных смартфонов Xiaomi.

Напомним, что оцененный от 1640 долларов Xiaomi 18 Fold оснащается фирменным процессором XRING O3, внешним 5,38-дюймовым экраном разрешением 1712:1168 точек, внутренним 7,58-дюймовым дисплеем с разрешением 2364:1672 точки, адаптивной кадровой частотой LTPO от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит при APL 30%, толщиной в разложенном состоянии 10,68 мм, а в сложенном 5,02 мм, массой 219 граммов, рамкой корпуса из алюминиевого сплава 7-й серии, 12 или 16 ГБ оперативной памятью LPDDR6, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 67-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, тройной тыльной камерой Leica с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширик).