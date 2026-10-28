Официально: OnePlus Ace 7 получит SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series

Компания OnePlus раскрыла очередную порцию подробностей о смартфоне Ace 7, который будет представлен 29 октября. Производитель подтвердил наличие 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series с тактовой частотой до 4,6 ГГц, графическим ускорителем Adreno 840 и нейропроцессором Hexagon, нового поколения фирменного игрового ядра Wind Chaser Gaming Core и системы охлаждения Dual-Path Glacier Air Cooling System с двумя воздушными каналами.

Ранее стало известно о дисплее Oriental Screen с частотой обновления 185 Гц, материалом X4, чипом Super Display P4 и защитой зрения Bright Eyes Protection, батарее Glacier ёмкостью 9000 мАч, поддержке 100-Вт быстрой проводной зарядки и защите от воды и пыли в соответствии со степенью IP66, IP68, IP69 и IP69K.