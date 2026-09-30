Samsung выпустила трекер Galaxy SmartTag 3

Для поиска используется собственная сеть Samsung Galaxy Find Network, а не Google Find Hub, которая появилась после выхода SmartTag 2. Кроме того, в SmartTag 3 появились новые уведомления. Пользователь может настроить оповещение при выходе трекера из определённой области или его появлении в ней. А функция обнаружения движения способна реагировать даже на небольшие перемещения, а история местоположений позволяет отслеживать перемещения устройства. К сожалению, Samsung не уточняет, будет ли SmartTag 3 работать с другими Android-смартфонами, но это, безусловно, было бы довольно логично, так как использование лишь фирменных смартфонов бренда в этой сети сильно сузит круг доступных пользователю устройств для поиска своих вещей.