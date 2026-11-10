Представлен смартфон Nubia NaviX Ultra Starry Sky Collector's Edition

Напомним, что смартфон имеет в своем оснащении потребительскую версию мобильного помощника Doubao, оперативную память Changxin LPDDR5X со скоростью 10667 Мбит/с, 512 ГБ встроенной памяти, 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятор ёмкостью 7100 мАч, тройную основную камеру с главным 200-Мп модулем, систему охлаждения Galaxy Cooling System с трёхмерной вентиляцией и площадью теплоотвода 7100 мм², корпус толщиной 7,62 мм, 6,78-дюймовый экран с разрешением 1,5K и адаптивной частотой обновления 144 Гц.