Essential Phone будет представлен разными вариантами расцветок

Мощный 5,71-дюймовый смартфон Essential Phone с разрешением 2560*1312 точек получил новые расцветки. В основе гаджета ляжет чипсет Snapdragon 835, 4 ГБ ОЗУ, флэш-накопитель на 128 ГБ, селфи-камера на 8 МП и основная двойная камера 13 МП в цвете + 13 МП черно-белая. Питание аккумулятора обеспечивает батарея ёмкостью на 3040 мА.ч. Аппарат Essential Phone будет представлен такими вариантами расцветок, как бирюзовая тыльная часть и золотистые грани, матовая тыльная часть темно-серого цвета с такими же гранями и глянцевая тыльная часть черного цвета с медными гранями.