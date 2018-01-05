Критерии выбора планшета в 2018 году

Развитие рынка гаджетов и технологий идет в таком направлении, что большинство из нас либо задумывается об обновлении имеющегося планшета, либо решится его купить впервые в 2018-м году. В данной заметке мы хотим остановиться на критериях выбора планшета, то есть на тех его параметрах, на которые следует обратить внимание при покупке.

Во-первых, вам надо определиться с бюджетом на планшет. Планшеты бывают разные по стоимости - одни продаются за 10 000 рублей, другие продаются за все 50 000 рублей и даже дороже. Много можно говорить о том, что лучше купить пять по 10 000 рублей на каждого члена семьи, чем покупать один за 50 000 рублей, но факт остается фактом - пять автомобилей Hyandai Solaris никогда не заменят Porsche Cayenne - это не складываемые величины. Банально посмотрите обзор десятидюймовых планшетов http://expert-kachestva.ru/luchshie-tovary/computers/11-luchshix-planshetov-s-ekranom-10-dyujmov.html из разных ценовых категорий и вы поймете, что пять недорогих планшетов никогда не заменят одно решение премиум-класса. Определитесь со стоимостью - смотрите другой параметр.

Второй параметр, это производитель планшета. Вам могут много рассказывать, что, покупая планшет именитого производителя, вы переплачиваете за бренд, а не за сам планшет - не верьте всему этому. Покупая планшет той же Samsung, Apple вы получаете возможность купить решение с новыми современными технологиями, которые не встретишь у менее именитых производителей. Это как автомобили Skoda, Volkswagen, Audi производятся одним концерном VAG, но технологии, которые доступны для покупателей Audi недоступны для покупателей Volkswagen, а для покупателей Skoda недоступны технологии Volkswagen. При этом для покупателей Audi доступны все технологии Volkswagen и Skoda - заплати и забирай. Аналогично и на рынке планшетов. Достаточно отметить, что Стив Джобс Apple придумал рынок планшетов и начал его развивать, а компания Samsung предложила для них не только свои процессоры Samsung Exynos, но и дисплеи на матрицах Super AMOLED, качество изображения на которых до сих пор недостижимым для других производителей. Также именитые производители зачастую думают о своих клиентах и не только стараются тестировать все устанавливаемое программное обеспечение, но и вовремя присылать все обновления.

Третий параметр при покупке планшета - это его процессор. Не надо гнаться за ядрами и герцами - просто посмотрите сравнительное тестирование их производительности в различных статьях в Интернете, где на графике все четко и ясно. Вы поймете, что процессор с большим числом ядер или большей рабочей частотой не всегда оказывается более производительным.

Все остальные параметры при выборе планшетов субъективны и чем большем, тем лучше. К примеру, чем больше оперативной памяти, тем лучше - "кашу маслом не испортишь".