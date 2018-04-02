LG G7 в стильном дизайне

В сети появились новые тендеры мобильного телефона LG G7, которые говорят о наличии моноброви у данного продукта. Пока что говорить с уверенностью о том, что это именно тот продукт, который компания планирует анонсировать, я не могу. Все же, в сети постоянно какие-то картинки появляются, но далеко не всегда они получаются правдивыми. Помимо этого, G7 вроде начали разрабатывать задолго до появления этой моды на вставку черного пластика в верхней части экрана, так что вполне возможно, что бренд обойдется без такого вот вкрапления. С другой стороны, это сейчас мода и все производители выпускают подобные решения. Не думаю, что LG, желая вернуться на вершины продаж, сможет отказаться от соблазна показать модный смартфон со всеми наворотами нынешнего рынка. Будем ждать официального анонса.