Xiaomi 18 Fold стал самым мощным смартфоном в мире

Бенчмарк AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных флагманских Android-смартфонов за сентябрь 2026 года. Неожиданным лидером стал Xiaomi 18 Fold, набравший в среднем 4620886 баллов. Он обошёл все устройства на новом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, а также единственный смартфон с MediaTek Dimensity 9600 Pro, попавший в первую десятку. Рейтинг составлен на основе средних результатов тестирования в AnTuTu V12 за период с 1 по 30 сентября — в топ попала версия Xiaomi 18 Fold с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти, оснащённая фирменным процессором XRING O3. Второе место занял iQOO 16 с результатом 4449925 баллов.

Смартфон работает на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и представлен в конфигурации с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Отставание от лидера составило 170961 балл, или около 3,7%. Третью позицию занял HONOR Magic9 Pro Max, набравший 4435489 баллов, а четвёртым стал Xiaomi 18 Pro Max с результатом 4395919 баллов. Оба смартфона оснащены процессором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, а также 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. На пятом месте расположился Oppo Find X10 Pro Max с результатом 4385161 балл. Это единственный представитель MediaTek в первой десятке, так как его аппаратная основа — процессор Dimensity 9600 Pro. Шестую строчку занял RedMagic 11S Pro+, набравший 4344022 балла. В августовском рейтинге AnTuTu именно эта модель находилась на первом месте. А седьмым стал iQOO 15 Ultra с результатом 4324672 балла.