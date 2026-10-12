Xiaomi 18 Fold стал самым мощным смартфоном в мире

Бенчмарк AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных флагманских Android-смартфонов за сентябрь 2026 года. Неожиданным лидером стал Xiaomi 18 Fold, набравший в среднем 4620886 баллов. Он обошёл все устройства на новом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, а также единственный смартфон с MediaTek Dimensity 9600 Pro, попавший в первую десятку. Рейтинг составлен на основе средних результатов тестирования в AnTuTu V12 за период с 1 по 30 сентября — в топ попала версия Xiaomi 18 Fold с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти, оснащённая фирменным процессором XRING O3. Второе место занял iQOO 16 с результатом 4449925 баллов.

Смартфон работает на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и представлен в конфигурации с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Отставание от лидера составило 170961 балл, или около 3,7%. Третью позицию занял HONOR Magic9 Pro Max, набравший 4435489 баллов, а четвёртым стал Xiaomi 18 Pro Max с результатом 4395919 баллов. Оба смартфона оснащены процессором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, а также 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. На пятом месте расположился Oppo Find X10 Pro Max с результатом 4385161 балл. Это единственный представитель MediaTek в первой десятке, так как его аппаратная основа — процессор Dimensity 9600 Pro. Шестую строчку занял RedMagic 11S Pro+, набравший 4344022 балла. В августовском рейтинге AnTuTu именно эта модель находилась на первом месте. А седьмым стал iQOO 15 Ultra с результатом 4324672 балла.
Официально: OnePlus 16 получит батарею на 9000 мАч …
Компания OnePlus раскрыла подробности о флагманском смартфоне OnePlus 16, который будет официально предст…
HONOR Robot Phone первым получит новый логотип компании…
Во время анонса смартфона HONOR Robot Phone компания презентовала свой новый логотип. Помимо буквенного б…
В сеть утекли пресс-рендеры Samsung Galaxy Z Fold8 Wide …
Авторитетный информатор Роланд Квандт опубликовал качественные рендеры и подробности о складном смартфоне…
Флагманский смартфон Xiaomi 18 Pro выйдет раньше ожидаемого …
Сетевые источники сообщают, что глобальный релиз флагманского смартфона Xiaomi 18 Pro состоится раньше ож…
iPhone Air 2 получит 12 ГБ ОЗУ …
Аналитик Джефф Пу раскрыл сведения о втором поколении тонкого смартфона iPhone Air, релиз которого ожидае…
HONOR Robot Phone бьет рекорды продаж …
Компания HONOR объявила, что смартфон Robot Phone собрал уже 200 тысяч предварительных заказов. Это рекор…
Vivo X500 Pro Max получит 50-Мп камеру Zeiss …
Заслуживающий доверия инсайдер Дебаян Рой раскрыл характеристики флагманского смартфона Vivo X500 Pro Max…
Samsung Galaxy A08 оценили в 170 долларов …
Компания Samsung выпустила в продажу бюджетный смартфон Galaxy A08, который базируется на 6-нанометровой …
Обзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 МпОбзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 Мп
Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.
Обзор и тесты TECNO POVA 7 Ultra. Лучший выбор смартфона летом 2026Обзор и тесты TECNO POVA 7 Ultra. Лучший выбор смартфона летом 2026
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor