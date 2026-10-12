HONOR WIN 2 получит версию на 16 ГБ/1 ТБ памяти

Компания HONOR начала принимать предварительные заказы в Китае на смартфоны серии HONOR WIN 2, в которую войдут модели WIN 2, WIN RT 2 и WIN Turbo 2. Также производитель опубликовал изображения базовой модели в черной, белой и бело-красно-синей расцветках. Смартфон выйдет в конфигурациях с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно. HONOR WIN RT 2 получит версии на 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ памяти, а HONOR WIN Turbo 2 будет доступен в вариантах на 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ. Официальная презентация смартфонов состоится уже 21 октября.