Раскрыта главная фишка смартфона Huawei Nova 18

Это звучит весьма логично, так как ранее источники уже предполагали, что эта серия может получить квадратную фронтальную камеру. Согласно предыдущим утечкам, смартфоны серии также получат OLED-дисплеи с разрешением 1,5K и диагональю 6,68 и 6,84 дюйма. Старшей модели приписывают основную камеру на 200 Мп и 50-мегапиксельный телеобъектив, при этом никаких упоминаний о квадратной фронтальной камере в предыдущих сообщениях не было. Но, возможно, компания приняла решение об интеграции нового сенсора относительно недавно. Квадратный сенсор с соотношением сторон 1:1 позволяет захватывать более широкую область изображения, а затем обрезать кадр под портретную или альбомную ориентацию без необходимости поворачивать смартфон. Подобную технологию Apple уже представила в iPhone 17, фронтальная камера которого использует 18-мегапиксельный сенсор Center Stage.