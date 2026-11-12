Раскрыта главная фишка смартфона Huawei Nova 18

Новый инсайд указывает на то, что следующий смартфон серии Nova от Huawei может стать первым устройством компании с квадратной фронтальной камерой. Предположительно, речь идёт о серии Huawei Nova 18, однако производитель пока не подтверждал эту информацию. Инсайдер Digital Chat Station со ссылкой на свои источники в индустрии рассказал, что сейчас в лаборатории компании тестируется фронтальная камера квадратного формата с соотношением сторон 1:1. В её основе используется 68-мегапиксельный сенсор OmniVision OV68F — по словам инсайдера, такие камеры могут появиться в смартфонах уже в первой половине следующего года.

Это звучит весьма логично, так как ранее источники уже предполагали, что эта серия может получить квадратную фронтальную камеру. Согласно предыдущим утечкам, смартфоны серии также получат OLED-дисплеи с разрешением 1,5K и диагональю 6,68 и 6,84 дюйма. Старшей модели приписывают основную камеру на 200 Мп и 50-мегапиксельный телеобъектив, при этом никаких упоминаний о квадратной фронтальной камере в предыдущих сообщениях не было. Но, возможно, компания приняла решение об интеграции нового сенсора относительно недавно. Квадратный сенсор с соотношением сторон 1:1 позволяет захватывать более широкую область изображения, а затем обрезать кадр под портретную или альбомную ориентацию без необходимости поворачивать смартфон. Подобную технологию Apple уже представила в iPhone 17, фронтальная камера которого использует 18-мегапиксельный сенсор Center Stage.