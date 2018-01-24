Наручные часы Forerunner 645 Music оснастили цветным 1,2-дюймовым дисплеем

На выставке CES 2018, компания Garmin представила «умные» наручные часы Forerunner 645 Music. Новинка получила цветной 1,2-дюймовый дисплей с разрешением 240 * 240 точек и адаптер беспроводной связи Wi-Fi. Спортивные часы рассчитаны на людей, увлекающихся спортом, в частности, бегом. Особенностью часов, является встроенный аудиоплеер, памяти которого будет достаточно для хранения до 500 музыкальных композиций. В наличии также имеется приёмник спутниковых навигационных систем GPS, гироскоп, акселерометр, электронный компас, высотомер и термометр. Стоимость часов Forerunner 645 Music составит около 450 долларов США.