Представлены смарт-часы Garmin Approach S72

Компания Garmin пополнила ассортимент спортивных умных часов флагманской моделью Approach S72, которая вышла в 43- и 47-мм версиях с 1,3-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 416:416 точек и 1,4-дюймовым дисплеем с разрешением 454:454 точки соответственно.

Новинку также оснастили безелем из титанового сплава, экраном с защитным сапфировым стеклом, поддержкой сменных ремешков QuickFit, новыми функциями анализа игры в гольф, датчиками измерения частоты сердечных сокращений, отслеживанием уровня стресса, оценкой уровня энергии Body Battery, расширенным анализом сна, динамиком и микрофоном, светодиодным фонариком с красным режимом, 64 ГБ флеш-памяти, поддержкой Garmin Pay, мультидиапазонным GPS, водонепроницаемостью уровня 5 ATM, а также временем автономной работы до 10 и до 16 дней соответственно. Часы оценены на дебютном американском рынке по цене от 800 долларов.
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