Часы OPPO Watch 5 оценили в 150 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент умных часов моделью Watch 5, одной из особенностей которой стал корпус толщиной 9,2 мм и массой без ремешка 25 граммов. Верхняя часть изготовлена из алюминиевого сплава, а нижняя – из пластика PA со стекловолокном и стекла GG5. Пользователи смогут выбирать фиолетовой, черной, белой, зеленой и оранжевой расцветок.

Новинка также получила1,85-дюймовый экран AMOLED с разрешением 390:450 точек, типичной яркостью 600 нит и пиковой 3000 нит, поддержкой 3000 циферблатов, однокристальную систему BES2710IBP, предустановленную прошивку ColorOS Watch 17, поддержку беспроводной связи Bluetooth 5.2 и NFC, акселерометр, гироскоп, магнитометр, оптические датчики сердечного ритма, уровня кислорода в крови, температуры запястья и освещённости, поддержку навигации BeiDou, GPS, Galileo, GLONASS и QZSS в диапазоне L1, поддержкой 100 спортивных режимов, автоматическое распознавание бега, ходьбы и езды на велосипеде, круглосуточный мониторинг качества сна, оценку риска апноэ, батарею ёмкостью 351 мАч, автономность до 10 дней, динамик и защиту от пыли и воды в соответствии со степенями 5 ATM, IP69 и IP69K. Часы оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 150 долларов.