Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 11 Active оценили в 2890 рублей

Компания diHouse объявила о старте российских продаж фитнес-браслета Smart Band 11 Active, рекомендованная цена которого составила 2890 рублей. Новинку оснастили 1,47-дюймовым изогнутым дисплеем TFT с разрешением 172:320 точек и кадровой частотой 60 Гц, корпусом с размерами 43,5:25,8:10,2 мм и массой вместе с ремешком 18 граммов, ремешком из материала TPU с обхватом запястья от 13,5 до 21,5 см, поддержкой 50 спортивных режимов, акселерометром, оптическим датчиком для измерения пульса и уровня насыщения крови кислородом, круглосуточным отслеживанием уровня стресса и качество сна, водонепроницаемостью уровня 5 ATM, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.3, батареей ёмкостью 300 мАч с автономностью до 21 дня, а также черной, серой и розовой расцветками.