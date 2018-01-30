Новая версия Nokia 3310 — с упрощенным Android, 4G и Wi-Fi

Компанией HMD Global была представлена в Китае обновлённая модель сотового телефона Nokia 3310.

Nokia 3310 работает с операционной системой YunOS поддерживает Wi-Fi 802.11 b/g/n и 4G, в том числе передачу голоса по технологии VoLTE. Nokia 3310 оснащён слотом для одной SIM-карты, цветным экраном диагональю 2,4 дюйма с разрешением 320×240 пикселей и накопителем объёмом 256 или 512 МБ с возможностью увеличения картой памяти.

Кроме того, в телефон установлена 2-мегапиксельная камера и аккумулятор ёмкостью 1200 мАч, которого хватит на 5 часов разговоров или 12 дней работы в режиме ожидания при подключении к 4G. Изначально эта версия Nokia 3310 будет продаваться только в Китае у оператора China Mobile. Международный анонс этого устройства может состояться в феврале на выставке MWC в Барселоне.