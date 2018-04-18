OnePlus 6 и его характеристики

Компания OnePlus выпустит во второй половине года смартфон с красивым дизайном. Новинка имеет 2-линзовую основную камеры с оптическими блоками на 16 МП и 20 МП и диафрагмой F/1.7. Селфи-камера тоже имеет мощные характеристики: разрешение 20 МП и диафрагму F/2.0. В арсенале девайса 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ на флэш-модуле. Емкость батареи 3450 мАч.устройство имеет AMOLED-экран. Его размер составляет 6,28 дюйма, разрешение 2280 x 1080 пикселей. Кроме того, дисплей получил более «продвинутое» соотношение сторон – 19:9.Стоимость смартфона составит 170 долларов.