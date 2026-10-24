Samsung Galaxy S27 Ultra получит китайский аккумулятор

В базе Safety Korea появились фотографии аккумуляторов для флагманских смартфонов Samsung Galaxy S27 Ultra и Galaxy S27 Pro, релиз которых ожидается в начале следующего года. Ёмкость батарей не указывается, зато стал известен поставщик – китайский производитель Zhuhai CosMX Power Jinwan Subsidiary. Ранее сообщалось, что смартфонам достанутся аккумуляторы ёмкостью 5700 и 5200 мАч. Также обе модели смогут похвастаться поддержкой 60-Вт быстрой проводной зарядки.

Что касается базовых флагманов Samsung Galaxy S27 и Galaxy S27, то их ждет неприятный апгрейд. Базовые конфигурации грядущих новинок будут оснащаться 8 ГБ оперативной памяти, в то время как актуальные Galaxy 26 имеют от 12 ГБ ОЗУ. Что до встроенной памяти, то здесь можно будет выбирать из 128 или 256 ГБ.