HONOR Power 3 получит процессор Dimensity 8600

В сети появились новые подробности о смартфоне HONOR Power 3, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат будет основан на новой 3-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 8600, выход которой ожидается ближе к концу года. Также смартфону приписывают наличие 7-дюймового экрана и самого ёмкого аккумулятора в истории бренда.

Напомним, что предшественник в лице Power 2 имеет в своем оснащении батарею ёмкостью 10080 мАч, поддержку проводной и обратной проводной зарядок мощностью 80 Вт и 27 Вт соответственно, 6,79-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2640:1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и глобальной яркостью 1800 нит, 4-нанометровый чипсет MediaTek Dimensity 8500 Elite, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (OIS) и 5 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 16 Мп, защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K, а также корпус толщиной 7,98 мм и массой 216 граммов.
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