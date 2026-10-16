Samsung тестирует Exynos 2700 для Galaxy S27 Ultra

Его разрабатывает подразделение Samsung System LSI, а производство будет осуществляться на мощностях Samsung Foundry с использованием техпроцесса второго поколения 2 нм SF2P. По сравнению с предшественником новый чип должен обеспечить более высокую вычислительную производительность и улучшенную энергоэффективность. Появление Exynos в Galaxy S27 Ultra стало бы серьёзным возвращением собственных процессоров Samsung в премиальный сегмент смартфонов. Последним представителем линейки Ultra с версией на базе Exynos был Galaxy S22 Ultra, выпущенный в 2022 году, но начиная с Galaxy S23 Ultra компания Samsung перешла на процессоры Snapdragon для флагманов этой серии на всех мировых рынках. Впрочем, полный переход на Exynos пока не подтверждён — официально эту информацию бренд не комментирует.