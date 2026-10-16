Samsung тестирует Exynos 2700 для Galaxy S27 Ultra

По данным южнокорейского издания Seoul Economic Daily, Samsung столкнулась с проблемами перегрева и снижения производительности при тестировании процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 в Galaxy S27 Ultra. Во время продолжительных нагрузок чип, как сообщается, превышал допустимые температурные пределы, из-за чего снижались рабочие частоты. Samsung якобы потребовала от Qualcomm устранить проблемы к середине октября, но времени на это довольно мало. Если Qualcomm не сможет обеспечить необходимую температурную стабильность и производительность, Samsung может рассмотреть собственный процессор Exynos 2700 в качестве альтернативы.

Его разрабатывает подразделение Samsung System LSI, а производство будет осуществляться на мощностях Samsung Foundry с использованием техпроцесса второго поколения 2 нм SF2P. По сравнению с предшественником новый чип должен обеспечить более высокую вычислительную производительность и улучшенную энергоэффективность. Появление Exynos в Galaxy S27 Ultra стало бы серьёзным возвращением собственных процессоров Samsung в премиальный сегмент смартфонов. Последним представителем линейки Ultra с версией на базе Exynos был Galaxy S22 Ultra, выпущенный в 2022 году, но начиная с Galaxy S23 Ultra компания Samsung перешла на процессоры Snapdragon для флагманов этой серии на всех мировых рынках. Впрочем, полный переход на Exynos пока не подтверждён — официально эту информацию бренд не комментирует.