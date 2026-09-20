Смартфон Motorola Signature 27 получит топовую камеру Sony

Компания Motorola поделилась первыми подробностями о флагманском смартфоне Signature 27, который будет представлен уже 22 сентября. Производитель опубликовал тизер, на котором можно заметить фрагмент камеры с надписями Dolby Vision, 200MP, 100x Super Zoom и LYTIA. Предполагается, что в главном модуле основной камеры будет использоваться 200-Мп датчик изображения Sony LYTIA LYT-901 оптического размера 1/1,12 дюйма с размером пикселя 0,7 мкм. Также отметим текстуру и декоративную строчку, что говорит об использовании ткани или искусственной кожи на задней панели. В качестве аппаратной основы ожидается топовая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro и программная оболочка GrapheneOS. Напомним, что в оригинальной модели используется основная камера с модулями на 50 Мп (Sony LYT-828 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим приближением и OIS).

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