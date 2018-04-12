Представлен планшет-трансформер Chromebook x2 с подсоединяемой клавиатурой

Компания HP выпустила планшет-трансформер Chromebook x2 с 4 ГБ ОЗУ, 12,3-дюймовым дисплеем и подсоединяемой клавиатурой. Аппарат покрыли сверхпрочным стеклом Corning Gorilla Glass 4. Работает устройство на основе платформы Intel Core m3 семейства Kaby Lake. Также имеется селфи-камера с разрешением 5 МП и основная камера на 13 МП. Планшет сможет работать без зарядки в течение 10 часов.Предусмотрены два симметричных порта USB-C и аудиосистема B&O. Стоимость планшета-трансформера Chromebook x2 составит около 600 долларов.