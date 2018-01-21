Секретный смартфон Galaxy X

Новый смартфон с хорошими характеристиками и изогнутым экраном появится в 2019 году. Основная трудность заключается в недолговечности механизма складывающегося устройства и специалисты работают над решением этой проблемы. По предварительной информации, экран аппарата будет сгибаться в обоих направлениях, а OLED-панель на основе гибких полимеров можно будет растягивать на 12 миллиметров без риска повреждений. В настоящий момент компания проводит испытания панели, способной выдержать до 200 тысяч складываний.Телефон Galaxy X будет обладать 7,3-дюймовым гнущимся дисплеем. Производство новинки планируют начать в ноябре этого года, после того как компания решит некоторые имеющиеся технические недостатки аппарата.