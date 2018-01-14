Смартфон Doogee BL12000 с мощной характеристикой

Компания Doogee, выпустит в первой половине 2018 года, самый мощный смартфон с отличной фронтальной камерой. На фронтальной панели разместились два широкоугольных модуля с разрешением 16 Мп и углом обзора 130⁰. Среди опций фронтальных камер следует отметить способность разблокировки экрана по 3D-модели лица пользователя. Смартфон каждую секунду сканирует изображение, анализируя результат.Аппарат располагает 6-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с соотношением сторон 18:9. За производительность отвечает восьмиядерный процессор Helio P23 производства MediaTek и 4 ГБ оперативной памяти. Для хранения предусмотрен флеш-модуль на 32 ГБ, а в качестве ОС установлена Android 7.0 Nougat.Стоимость пока не известна.