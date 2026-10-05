HONOR представила недорогой смартфон X5ds

Компания HONOR решила использовать концепцию двух дисплеев, которую активно эксплуатирует Xiaomi во флагманской линейке, но в более доступных смартфонах. В августе компания представила HONOR Play 20A с экраном на тыльной стороне корпуса, а теперь выпустила HONOR X5ds. Дополнительный экран на тыльной панели — это 2,01-дюймовая LCD-матрица с разрешением 240х296 пикселей. Она позволяет, например, делать селфи на основную камеру одним нажатием, а также просматривать уведомления о звонках и управлять мультимедиа. Основной экран представляет собой 6,78-дюймовую LCD-панель с разрешением 720х1576 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и типичной яркостью 600 нит.

Основная камера получила сенсор на 50 Мп с объективом с диафрагмой f/1.8, 4-кратным цифровым зумом и одиночной светодиодной вспышкой. Камера поддерживает запись видео в разрешении до 1080p, фронтальная камера на 5 Мп также способна записывать видео в 1080p. Ещё HONOR X5ds оснащён процессором Unisoc T610 с двумя ядрами Cortex-A75 и шестью ядрами Cortex-A55 с максимальной тактовой частотой 1,8 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, ещё 4 ГБ можно выделить за счёт виртуальной памяти. Правда, встроенный накопитель рассчитан на 64 ГБ, при этом отдельный слот позволяет установить карту памяти объёмом до 1 ТБ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт. И, конечно, смартфон работает под управлением Android 16 Go Edition.