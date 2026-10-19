iQOO Neo 12 получит экран на 185 Гц

По официальной информации, смартфон iQOO Neo 12 представят в Китае уже совсем скоро — 28 октября, а продажи начнутся сразу после презентации. В основе iQOO Neo 12 лежит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, дополненный фирменным игровым чипом Q3 и обновлённым движком Monster Super Core Engine. За охлаждение отвечает система Ice Dome с активным вентилятором, которая должна поддерживать оптимальную температуру устройства во время продолжительных игровых сессий. Смартфон получит дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 185 Гц, использующий технологию излучения света pTSF. Заявленная пиковая яркость на всей площади экрана достигает 2200 нит, также предусмотрены технология расширения динамического диапазона XDR, круговая поляризация дисплея и специальный режим сна с яркостью всего 1 нит.

Для управления сенсорным экраном используется тот же чип, что и в iQOO 16, а частота касаний достигает 5000 Гц. За автономность отвечает аккумулятор Blue Ocean ёмкостью 9000 мАч с односекционной конструкцией и кремниевым анодом 5-го поколения, поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт. Особое внимание iQOO уделила игровым возможностям смартфона — по заявлению производителя, в поддерживаемых играх устройство сможет обеспечивать разрешение 2K и частоту 185 кадров в секунду, одновременно используя сверхвысокое разрешение и интерполяцию кадров. Но, конечно, стоит подождать независимых тестов от крупных изданий — маркетинг не всегда сходится с реальностью.