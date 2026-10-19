iQOO Neo 12 получит экран на 185 Гц

По официальной информации, смартфон iQOO Neo 12 представят в Китае уже совсем скоро — 28 октября, а продажи начнутся сразу после презентации. В основе iQOO Neo 12 лежит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, дополненный фирменным игровым чипом Q3 и обновлённым движком Monster Super Core Engine. За охлаждение отвечает система Ice Dome с активным вентилятором, которая должна поддерживать оптимальную температуру устройства во время продолжительных игровых сессий. Смартфон получит дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 185 Гц, использующий технологию излучения света pTSF. Заявленная пиковая яркость на всей площади экрана достигает 2200 нит, также предусмотрены технология расширения динамического диапазона XDR, круговая поляризация дисплея и специальный режим сна с яркостью всего 1 нит.

Для управления сенсорным экраном используется тот же чип, что и в iQOO 16, а частота касаний достигает 5000 Гц. За автономность отвечает аккумулятор Blue Ocean ёмкостью 9000 мАч с односекционной конструкцией и кремниевым анодом 5-го поколения, поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт. Особое внимание iQOO уделила игровым возможностям смартфона — по заявлению производителя, в поддерживаемых играх устройство сможет обеспечивать разрешение 2K и частоту 185 кадров в секунду, одновременно используя сверхвысокое разрешение и интерполяцию кадров. Но, конечно, стоит подождать независимых тестов от крупных изданий — маркетинг не всегда сходится с реальностью.
Официально: Xiaomi 18 Pro выйдет в конце сентября…
Глава компании Xiaomi Лэй Цзунь объявил, что релиз флагманского смартфона Xiaomi 18 Pro состоится в конце…
Huawei представила смартфон Pura X View…
В прошлом месяце компания Huawei лишь частично раскрыла характеристики смартфона Pura X View, представив …
Huawei Nova 16s и Nova 16s Pro выпустили в России …
Отечественные ритейлеры дали старт продажам смартфонов Huawei nova 16s Pro и nova 16s, которые дебютирова…
OnePlus 16 c процессором Snapdragon 8 Gen 6 Pro получит 200 …
OnePlus 16, судя по всему, станет одним из первых флагманов на новом топовом чипе Qualcomm, который, по с…
Переделкино впервые запустит фотогрезиденцию «Ближе, чем каж…
23 августа в Доме творчества Переделкино начнет работу первая резиденция для фотографов «Ближе, чем кажет…
Официально: POCO F9 Pro получит новый процессор …
Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфонах серии POCO F9, которые будут представлены уже 1 с…
OPPO Find X10 Pro Max оценили в 1015 долларов …
Компания OPPO объявила о выходе топового камерофона Find X10 Pro Max, который получил топовую 2-нанометро…
Официально: смартфон HUAWEI Mate XT 2 готов к выходу …
Компания HUAWEI объявила, что официальный релиз складного смартфона Mate XT 2 состоится в Китае уже 7 сен…
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор Infinix HOT 70: Helio G100 Ultimate, экран 120 Гц и батарея 6000 мАчОбзор Infinix HOT 70: Helio G100 Ultimate, экран 120 Гц и батарея 6000 мАч
Обзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 МпОбзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 Мп
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor