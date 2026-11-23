Смартфон Vivo S60t получил аккумулятор на 7200 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью S60t, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 c тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 722.

Новинка также характеризуется 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2750:1260 точек и кадровой частотой 144 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив с OIS), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей Blue Ocean ёмкостью 7200 мАч, поддержкой 90-Вт быстрой проводной, корпусом толщиной 7,92 мм и массой 199 граммов, 3D-ультразвуковым подэкранным дактилоскопом, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, стереодинамиками, модулем NFC, ИК-пультом, линейным вибромотором по оси X, рамкой корпуса из алюминиевого сплава и стеклянной тыльной панелью, а также предустановленной прошивкой OriginOS 7 на основе операционной системы Android 17. Смартфон доступен для покупки на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 540 долларов за базовую конфигурацию с 12/256 ГБ памяти.