Среднебюджетный смартфон HONOR 700S получил защиту от воды

Компания HONOR объявила о выпуске смартфона HONOR 700S, одной из особенностей которого стал аккумулятор ёмкостью 9000 мАч. Новинка также характеризуется 6,57-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2728:1264 точки, кадровой частотой 120 Гц, глобальной яркостью 1800 нит, частотой ШИМ-регулировки яркости 3840 Гц и защитой глаз пользователя, 4-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 17, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп (оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 50 Мп, PPG-датчиком для измерения пульса, уровня кислорода в крови и вариабельности сердечного ритма, 1,59-дюймовым AI Dynamic Back Screen-дисплеем, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K, корпусом толщиной 7,96 мм и массой 208 граммов, стереодинамиками HONOR Sound, разъемом USB-C 2.0, а также белой, синей, розовой и голубой расцветками корпуса. Смартфон оценен в Китае от 510 долларов.