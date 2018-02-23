Смартфон Jinga Joy получил сдвоенную основную камеру

В России выходит в продажу дешевый полноэкранный смартфон Jinga Joy стоимостью в 5990 рублей. Смартфон получил 5,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9. В основе устройства ляжет 4-ядерный мобильный процессор MediaTek MT6737,1 ГБ ОЗУ и флэш-накопитель на 16 ГБ, а также слоты расширения для карт microSD с максимальным объемом 64 ГБ. Камера на тыловой панели имеет два оптических модуля – основной на 8 МП и дополнительный 0,3 МП. На передней панели есть селфи-камера на 5 МП. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью на 2500 мА.ч. Предлагаться устройство будет в трех цветовых вариациях: в черном, синем и красном.